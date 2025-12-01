صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی ڈی ایف اور آرمی چیف کا عہدہ 2030تک ایک ساتھ چلے گا نوٹیفکیشن کی ضرورت نہیں :ماہرقانون

  • پاکستان
سی ڈی ایف اور آرمی چیف کا عہدہ 2030تک ایک ساتھ چلے گا نوٹیفکیشن کی ضرورت نہیں :ماہرقانون

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک )ماہر قانون احمد بلال محبوب نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت 26 ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں پہلے ہی 2027 تک بڑھائی جاچکی ہے ۔

سوشل میڈیا پر جاری بیان میں ماہر قانون احمد بلال محبوب کا کہنا تھا کہ اب کسی نوٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے ۔احمد بلال محبوب کا کہنا تھا کہ چیف آف ڈیفنس فورسز (سی ڈی ایف)کی پوسٹ اور آرمی چیف کا عہدہ ایک ساتھ چلے گا اور 27 ویں آئینی ترمیم کے تحت یہ دونوں عہدے 2030 تک ایک ساتھ چلیں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak