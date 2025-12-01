سی ڈی ایف اور آرمی چیف کا عہدہ 2030تک ایک ساتھ چلے گا نوٹیفکیشن کی ضرورت نہیں :ماہرقانون
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک )ماہر قانون احمد بلال محبوب نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت 26 ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں پہلے ہی 2027 تک بڑھائی جاچکی ہے ۔
سوشل میڈیا پر جاری بیان میں ماہر قانون احمد بلال محبوب کا کہنا تھا کہ اب کسی نوٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے ۔احمد بلال محبوب کا کہنا تھا کہ چیف آف ڈیفنس فورسز (سی ڈی ایف)کی پوسٹ اور آرمی چیف کا عہدہ ایک ساتھ چلے گا اور 27 ویں آئینی ترمیم کے تحت یہ دونوں عہدے 2030 تک ایک ساتھ چلیں گے ۔