گورنر راج لگانے کی باتیں نئی نہیں، وزیراعلیٰ کو مرعوب کرنا چاہتے ہیں:شیخ وقاص
اسلام آباد (آئی این پی )پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ خیبر پختو نخوا میں گورنر راج لگانے کی باتیں نئی نہیں۔ ٹی وی سے گفتگو کے دوران شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کے جانے سے پہلے بھی گورنر راج کی باتیں ہوتی تھیں۔
کئی بارگورنر نے خود کہا، وفاقی وزیر بھی کہتے رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ ایک وزیرِ اعلی ٰکو مرعوب کرنا چاہتے ہیں۔پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ آج دوبارہ کسی ایجنڈے کے تحت یہ معاملہ اٹھایا گیا ہے ، اگر وزیرِ اعلیٰ کے خلاف منشیات یا دیگر الزامات سے متعلق ثبوت ہیں تو ثابت کریں۔ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ ایسے الزامات لگا رہے ہیں تو خیبر پختو نخوا کے وزیرِ اعلیٰ کو ہتکِ عزت کا دعویٰ کرنا چاہئے ۔