صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب بار کا وکلاء منیر سدھانہ ذیشان ڈھڈی کے قتل کیخلاف آج ہڑتال کا اعلان

  • پاکستان
پنجاب بار کا وکلاء منیر سدھانہ ذیشان ڈھڈی کے قتل کیخلاف آج ہڑتال کا اعلان

لاہور(آن لائن)پنجاب بار کونسل کے وائس چیئرمین چودھری اشفاق کہوٹ اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی ذبیح اللہ ناگرہ نے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جھنگ کے سابقہ صدر مہر منیر سدھانہ اور بار ایسوسی ایشن وہاڑی کے ممبر محمد ذیشان ڈھڈی کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے آج (پیر)صوبہ بھر میں ہڑتال کا اعلان کر تے ہوئے مطالبہ کیا ہے۔

 کہ واقعہ کا لائرز پروٹیکشن ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا جائے ،کچہری چوک ری وائڈننگ اور ری ماڈلنگ منصوبے میں چیمبرز گرانے کے ذریعے وکلاء کے معاشی استحصال پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ اپنے مشترکہ بیان میں دونوں نے کہا کہ مہر منیر سدھانہ جیسے سینئر قانون دان کا بہیمانہ قتل نہایت قابل مذمت ہے ،آئی جی پنجاب قتل میں ملوث ملزموں کے خلاف فوری کارروائی کریں، ذیشان ڈھڈی ایڈووکیٹ کو پولیس تھانہ ماچھیوال کی جانب سے گھر میں داخل ہو کر فائرنگ کرکے قتل کیا گیا ، ملوث اہلکاروں کو بچانے کی کوشش کی جارہی ہے ،ان واقعات کے خلاف آج صوبہ بھرکے وکلاء ہڑتال کریں گے اور عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

ایل او ایل سی مائیکرو فنانس بینک اورپی ٹی سی ایل میں معاہدہ

23ویں فارما ایشیا انٹرنیشنل نمائش کا آغاز کل سے ہوگا

ہاتھ سے بنے قالینوں کی صنعت کو کئی چیلنجزدرپیش

آئرن اینڈ اسٹیل اسکریپ کی درآمدات بلندترین سطح پر

روئی کے بھاؤ میں استحکام کاروباری حجم میں کمی ریکارڈ

معاشی اشاریے بہتر،تسلسل کیلئے سیاسی استحکام نا گزیر ،اشرف بھٹی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak