پنجاب بار کا وکلاء منیر سدھانہ ذیشان ڈھڈی کے قتل کیخلاف آج ہڑتال کا اعلان
لاہور(آن لائن)پنجاب بار کونسل کے وائس چیئرمین چودھری اشفاق کہوٹ اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی ذبیح اللہ ناگرہ نے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جھنگ کے سابقہ صدر مہر منیر سدھانہ اور بار ایسوسی ایشن وہاڑی کے ممبر محمد ذیشان ڈھڈی کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے آج (پیر)صوبہ بھر میں ہڑتال کا اعلان کر تے ہوئے مطالبہ کیا ہے۔
کہ واقعہ کا لائرز پروٹیکشن ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا جائے ،کچہری چوک ری وائڈننگ اور ری ماڈلنگ منصوبے میں چیمبرز گرانے کے ذریعے وکلاء کے معاشی استحصال پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ اپنے مشترکہ بیان میں دونوں نے کہا کہ مہر منیر سدھانہ جیسے سینئر قانون دان کا بہیمانہ قتل نہایت قابل مذمت ہے ،آئی جی پنجاب قتل میں ملوث ملزموں کے خلاف فوری کارروائی کریں، ذیشان ڈھڈی ایڈووکیٹ کو پولیس تھانہ ماچھیوال کی جانب سے گھر میں داخل ہو کر فائرنگ کرکے قتل کیا گیا ، ملوث اہلکاروں کو بچانے کی کوشش کی جارہی ہے ،ان واقعات کے خلاف آج صوبہ بھرکے وکلاء ہڑتال کریں گے اور عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے ۔