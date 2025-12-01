گورنر راج کے معاملے سے اے این پی کو باہر رکھا جائے ،ایمل ولی
پشاور(آئی این پی )عوامی نیشنل پارٹی (اے این پی) کے صدر سینیٹر ایمل ولی خان نے کہا ہے کہ گورنر راج کے معاملے سے عوامی نیشنل پارٹی کو باہر رکھا جائے ۔
اے این پی کی بنیاد خدائی خدمتگار تحریک کے عدم تشدد اور انسانی وقار کے اصولوں پر قائم ہے ۔انہوں نے کہا کہ ہمارا نظریہ امن، برداشت اور بین المذاہب ہم آہنگی کا علم بردار ہے ، پشتون قوم نے ہمیشہ نوآبادیاتی ظلم کے مقابل باوقار اور اصولی موقف اپنایا ، اے این پی 1986 سے جمہوری سوشلزم اور وفاقیت کی مضبوط آواز ہے ۔