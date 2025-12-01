سی ڈی ایف کے نوٹیفکیشن پرتبصرے بے بنیاد:خواجہ آصف
نوٹیفکیشن کا عمل شروع ہوچکا ،وزیراعظم کی وطن واپسی پر جاری کردیاجائیگا غزہ میں جنگ بندی یکطرفہ ،مسلم ممالک موقف پرنظرثانی کرسکتے :وزیردفاع
اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک ،نیوزایجنسیاں) وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہاہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز (سی ڈی ایف)کی تقرری کے نوٹیفکیشن پر بے بنیاد ، غیر ضروری اور غیرذمہ درانہ قیاس آرائیاں ہورہی ہیں، چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفکیشن کا عمل شروع کردیا گیا ہے ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہاکہ اس حوالے سے یہ واضح کیا جاتا ہے کہ تقرری کا باقاعدہ عمل پہلے ہی شروع ہو چکا ہے ، وزیراعظم پاکستان جلد واپس وطن پہنچ رہے ہیں، اور ان کی واپسی کے بعد چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفکیشن مقررہ وقت پر جاری کر دیا جائے گا،اس معاملے پر قیاس آرائیوں یا بے بنیاد تبصروں کی کوئی گنجائش نہیں،معاملہ واضح ہے ۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں لکھاکہ اسرائیلی فوج غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہی ہے ، معاہدے کی حمایت کرنے والے مسلم ممالک اپنے مو قف پر نظر ثانی کرسکتے ہیں۔وزیردفاع کا کہنا تھا کہ جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے اب تک بچوں سمیت 352 فلسطینی شہید ہو چکے ،شرم الشیخ معاہدہ خطے میں استحکام کیلئے کیا گیا تھا لیکن اسرائیلی کارروائیوں نے خدشات پیدا کردئیے کہ وہ معاہدے کی پاسداری کرے گا یا نہیں؟، عالمی برادری خصوصاً مغربی ممالک اسرائیل پر بین الاقوامی قوانین کی پابندی کیلئے دباؤبڑھائیں۔