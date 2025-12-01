صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آفریدی کو بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی اجازت ملنی چاہیے :گورنر پنجاب

  • پاکستان
آفریدی کو بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی اجازت ملنی چاہیے :گورنر پنجاب

لاہور(آئی این پی )گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے جب تک بلاول بھٹو وزیراعظم نہیں بنیں گے ،چین سے نہیں بیٹھوں گا،وہ وقت دور نہیں جب پنجاب کی ہر چھت پر پیپلز پارٹی کا جھنڈا لہرائے گا۔

بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا ایک حقیقت ہے ،وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی اجازت ملنی چاہیے ، پی ٹی آئی بھی ملک کو مقدم رکھے ، انہیں موقع ملتا ہے تو اپنے ہی ملک میں آگ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جلال پورجٹاں میں پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب ،میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ سلیم حیدر نے مزید کہا کہ چیئرمین پیپلزپارٹی بلاول نے سفارتی سطح پر پاکستان کا کامیاب مقدمہ جیت کر عوام کے دلوں پر چھاپ چھوڑ دی،لوگ پیپلز پارٹی کو آنے والے انتخابات میں ووٹ کے ذریعے بھر پورنمائندگی دیں گے ،اتنی بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو دیکھ کرمخالفین کی عقل دنگ رہ جاتی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak