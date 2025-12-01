آفریدی کو بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی اجازت ملنی چاہیے :گورنر پنجاب
لاہور(آئی این پی )گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے جب تک بلاول بھٹو وزیراعظم نہیں بنیں گے ،چین سے نہیں بیٹھوں گا،وہ وقت دور نہیں جب پنجاب کی ہر چھت پر پیپلز پارٹی کا جھنڈا لہرائے گا۔
بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا ایک حقیقت ہے ،وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی اجازت ملنی چاہیے ، پی ٹی آئی بھی ملک کو مقدم رکھے ، انہیں موقع ملتا ہے تو اپنے ہی ملک میں آگ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جلال پورجٹاں میں پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب ،میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ سلیم حیدر نے مزید کہا کہ چیئرمین پیپلزپارٹی بلاول نے سفارتی سطح پر پاکستان کا کامیاب مقدمہ جیت کر عوام کے دلوں پر چھاپ چھوڑ دی،لوگ پیپلز پارٹی کو آنے والے انتخابات میں ووٹ کے ذریعے بھر پورنمائندگی دیں گے ،اتنی بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو دیکھ کرمخالفین کی عقل دنگ رہ جاتی ہے ۔