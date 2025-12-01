کراچی کو وفاق کے سپرد نہ کیا تو الگ صوبے کی طرف جائینگے :ایم کیوایم
کراچی (سٹاف رپورٹر) ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم والوں کو روکنے والے ہاتھ اب تھک چکے ہیں، ہم نے ملک بنایا تھا، بچایا ہے اب چلا کر دکھائیں گے ۔
ملیر میں جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی نے مزید کہا کہ کوئی ہاتھ ملائے گا تو ہم گلے ملیں گے ،اگر ہم غریب کے لئے کھڑے نہیں ہوئے تو تاریخ کے سب سے بڑے مجرم ہوں گے ،جبر کے منصوبے ناکام ہو گئے ہیں ۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وفاق سے 40 ارب روپے کا پیکیج کراچی اور حیدرآباد کے لئے لیکر آئے ہیں۔ سینئر رہنما فاروق ستار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 140 اے کا آئینی ترمیمی بل ڈالا ہے ، سندھ حکومت 5000 ارب روپے کا حساب دے ، کراچی کو وفاق کے حوالے کریں، اگر ایسا نہیں کیا تو ہم بھی پھر الگ صوبے کی طرف جائیں گے ، سندھ انتظامی بنیادوں پر تقسیم ہو سکتا ہے ، اگر سندھ بمبئی بیکری کا کیک نہیں تو کراچی بھی مدراس بیکری کا کیک نہیں، کراچی اگر اضلاع میں تقسیم ہو سکتا ہے تو پھر سندھ بھی تقسیم ہو سکتا ہے ۔