پٹرول 2،ہائی سپیڈ ڈیزل 4روپے 79پیسے فی لٹر سستا
پٹرول کی نئی قیمت 263.45،ڈیزل 279.65 روپے لٹر،نوٹیفکیشن جاری
اسلام آباد(نامہ نگار)حکومت نے آئندہ 15 روز کیلئے پٹرولیم کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کردیا ، نوٹیفکیشن کے مطابق پٹرول 2روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل 4روپے 79پیسے فی لٹر سستا کیا گیا ،پٹرول کی نئی قیمت 263روپے 45پیسے جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت 279روپے 65پیسے مقرر کی گئی ہے ،نئی قیمتو ں کا اطلاق رات 12بجے سے ہوگیا ، پٹرولیم ڈویژن کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق حکومت نے اوگرا کی سفارشات کی بنیاد پر پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ردوبدل کیا ۔