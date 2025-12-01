خیبر پختونخوامیں گورنر راج جلتی پرتیل کا کام کریگا
18 ویں ترمیم نے گورنر راج کے نفاذ کو انتہائی مشکل اور گھمبیر بنا دیا
(تجزیہ: سلمان غنی)
خیبر پختونخوا حکومت کے طرز عمل، صوبہ کے حالات کی بنا پر پختونخوامیں گورنر راج کے آپشن بارے چہ میگوئیوں کا سلسلہ شروع ہے اور اب تو اس حوا لے سے کچھ نام بھی سامنے آ رہے ہیں جن میں گورنر فیصل کریم کنڈی ، پرویز خٹک، آفتاب شیر پاؤ ، امیر حیدر ہوتی اور سابق فوجی حکام میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غیور، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد ربانی کے نام لئے جا رہے ہیں لیکن اصل اور بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا پختونخوا میں حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ گورنر راج کے آپشن کو بروئے کار لایا جائے یا گورنر راج کے اقدام کو موجودہ پختونخوا حکومت کو اپنے طرز عمل پر نظرثانی یا دباؤ میں لانے کیلئے استعمال کیا جا رہا ہے ۔آرٹیکل 234 کے تحت وفاق کو صوبائی امور سنبھالنے کا اختیار تب ملتا ہے جب صوبائی حکومت اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام ہو جائے ، جہاں تک گورنر راج کے نفاذ کا تعلق ہے تو گورنر راج کے نفاذ کیلئے وفاق کوثابت کرنا ہوتا ہے کہ صوبائی حکومت آئین کے تحت کام نہیں کر رہی ،18 ویں ترمیم کے بعد گورنر راج کے نفاذ کے عمل کو نہایت گھمبیر بنا دیا گیا ہے اور اسے صوبائی اسمبلی کی منظوری سے مشروط کیا گیا ہے جس کے بعد وفاق حکومت کے لئے آسان نہیں کہ کسی صوبے میں مخالف جماعت کی حکومت کا اثر ختم کرنے کیلئے گورنر راج نافذ کرے ۔
آئین کی شق 232 کے تحت اگر ملک میں سلامتی ، جنگ یا کسی اندرونی اور بیرونی خدشے کے پیش نظر خطرے میں ہو اور اس کا سامنا صوبائی حکومت نہ کرسکے تو صدر مملکت ایمرجنسی نافذ کرکے گورنر راج لگا سکتے ہیں، تاہم اس کی شرط یہ ہے کہ متعلقہ اسمبلی اس کی سادہ اکثریت سے قرارداد کے ذریعے منظوری دے ، اگر متعلقہ اسمبلی سے منظور کرنا پڑے تو پھردس دن کے اندر اس کی قومی اسمبلی اور دونوں سے منظوری حاصل کرنا لازم ہوتا ہے ۔ماہرین کا کہنا ہے کہ امن و امان کی صورتحال کو جواز بنا کر گورنر راج کا نفاذ تو صوبائی اسمبلی سے مشروط ہے لیکن اگر گورنر یہ سمجھے کہ صوبہ کو آئینی بنیاد پر چلانا ممکن نہیں رہا اور آئینی مشینری کام نہیں کر رہی تو پھر ہنگامی بنیاد پر صدر اس آپشن کو استعمال کرسکتے ہیں اور یہ بھی دو ماہ تک لگ سکتا ہے اور اس میں اضافہ پارلیمنٹ کی اجازت سے مشروط ہوتا ہے ۔ وفاقی حکومت کے پی میں ایمرجنسی کے سیاسی نتائج سے واقف ہے اور اس اقدام سے عالمی سطح پر سیاسی تناؤ کا منفی تاثر جائے گا امکان تب بڑھے گا اگر سکیورٹی صورتحال مزید شدید ہو جائے ، پختونخوا کی حکومت کھل کر وفاقی حکومت کی مزاحمت کرے ۔
اسمبلی مفلوج ہو اور وفاقی سکیورٹی ادارے خود سفارش کریں کہ صوبے میں ایمرجنسی ناگزیر ہے اور اس مرحلہ پر گورنر راج کی خبروں کا مقصد یہ بھی نظر آتا ہے کہ کے پی کے میں حکومت خصوصاً نئے وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کے عزائم اچھے نظر نہیں آ رہے اور پی ٹی آئی حکومت کی مدد سے پارلیمنٹ کا گھیراؤ کرنے اور اسلام آباد میں تناؤ کی صورتحال طاری کرنے کی تیاری میں نظر آ رہی ہے اور بعض اداروں نے بھی وفاقی حکومت کو دی جانے والی رپورٹس میں بتایا ہے کہ پی ٹی آئی اور اس کی پختونخواحکومت کے عزائم اچھے نہیں لہٰذا حکومت جوابی حکمت عملی تیار کرے اور اس حوالے سے آج سے شروع ہونے والے ہفتہ کو پختونخواکے حوالہ سے پیدا شدہ صورتحال میں بعض آپشنز کے استعمال کو اہم قراردیا جا رہا ہے ،تکنیکی طور پر پختونخوا اسمبلی میں پی ٹی آئی کی واضح اکثریت کی بنا پر قرارداد ممکن نہیں،قانونی ماہرین تو اس حوالہ سے واضح ہیں کہ اسمبلی سے منظوری کے بغیرگورنر راج کا نفاذ سیاسی ماحول میں مزیدتلخی کاباعث بنے گا اور یہ جلتی پر تیل کا کام کرسکتا ہے لہٰذا فی الحال گورنر راج کے حوالے سے چہ میگوئیوں کے عمل کو بعض عناصر کی خواہش تو قرار دیا جا سکتا ہے لیکن عملاً اس میں پیش رفت ممکن نظر نہیں آ رہی ۔دلچسپ امر یہ ہے کہ پختونخوا کی سطح پر ایک اور اہم جماعت کے سربراہ مولانا فضل الرحمن بھی گورنر راج کے نفاذ کے خلاف رہے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ ایسے حالات میں گورنر راج کا نفاذ کیا جائے ہم ایسے اقدام کی حمایت نہیں کرسکتے ، بلاشبہ گورنر راج ایک آئینی آپشن ہے جس کا طریقہ کار آئین میں موجودہے مگر 18 ویں آئینی ترمیم نے گورنر راج کے نفاذ کو انتہائی مشکل اور گھمبیر بنا رکھا ہے البتہ پی ٹی آئی اس کیلئے خود کو تیار کرتے نظر آ رہی ہے ۔