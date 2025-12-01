صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک میں ہیپاٹائٹس کے 1کروڑ مریض1ارب بجٹ خرچ کچھ نہ ہوا

وزیراعظم نے انسدادہیپاٹائٹس سی پروگرام کیلئے 68ارب کی منظوری دی ،رواں مالی سال ایک ارب روپے خرچ ہونے ہیں پانچ ماہ میں صرف تنخواہوں پر45لاکھ خرچ ہوسکے ،پروگرام کے تحت 12 سال سے زائد عمر والوں کی سکریننگ اور علاج ہونا ہے۔

 اسلام آباد (ایس ایم زمان)وزیراعظم پروگرام برائے انسدادِ ہیپاٹائٹس سی نے رواں مالی سال کے پہلے پانچ ماہ میں تنخواہوں کے علاوہ کوئی اخراجات نہیں کیے ۔ پاکستان میں ایک کروڑ سے زائد افراد ہیپاٹائٹس کا شکار ہیں۔ پروگرام کے تحت 12 سال سے زائد عمر کے افراد کی سکریننگ اور مثبت ٹیسٹ آنے والے مریضوں کا علاج کیا جائے گا۔وزیراعظم پاکستان نے ہیپاٹائٹس سی کے مکمل خاتمے کے لیے 68 ارب روپے کے پروگرام کی منظوری دی تھی جبکہ مالی سال 2025-26 کے لیے اس پروگرام کے لیے ایک ارب روپے بجٹ مختص کیا گیا ہے ۔موجودہ مالی سال کے پہلے پانچ ماہ میں پروگرام نے صرف ملازمین کی تنخواہوں کی مد میں 45 لاکھ 92 ہزار روپے خرچ کیے ۔ بجٹ میں صوبوں کیلئے سکریننگ اور دیگر سرگرمیوں کے لیے 20 کروڑ روپے ، علاج کی ادویات کے لیے 20 کروڑ روپے ، دیگر اخراجات کے لیے 8 کروڑ روپے ، ٹیسٹ کِٹس و طبی سامان کے لیے 50 کروڑ روپے اور ملازمین کے لیے 2 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔

