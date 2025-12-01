خیبر پختونخوا میں خواجہ سرا ئوں کی رجسٹریشن کیلئے نیا فارم متعارف
رجسٹریشن فارم کا مقصد خواجہ سرا برادری کی سرکاری ریکارڈ میں شمولیت کو آسان بنانا ہے
پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک)خیبر پختونخوا میں خواجہ سرا افراد کی باقاعدہ رجسٹریشن کے لیے سماجی بہبود محکمہ نے ایک نیا رجسٹریشن فارم متعارف کروا دیا ۔ رجسٹریشن فارم کا مقصد خواجہ سرا برادری کی سرکاری ریکارڈ میں شمولیت کو آسان بنانا،انہیں فلاحی پروگراموں، سماجی تحفظ سکیموں اور سرکاری امدادی اقدامات تک بہتر رسائی فراہم کرنا ہے ۔ اس اہم قدم کو بلو وینز، سماجی بہبود محکمہ اور نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس نے مشترکہ طور پر عملی شکل دی۔ شرکا نے اس بات پر زور دیا کہ درست اور شفاف ڈیٹا کی عدم موجودگی خواجہ سرا افراد کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے ۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2023 کی مردم شماری میں ملک بھر میں صرف 20 ہزار سے کچھ زائد خواجہ سرا افراد درج کیے گئے جب کہ مختلف تنظیموں کے مطابق اصل تعداد لاکھوں میں ہے ۔ خیبر پختونخوا میں بھی نادرا کے ‘‘X’’ شناختی کارڈ رکھنے والے خواجہ سرا افراد کی تعداد انتہائی کم ہے ، جس کے باعث وہ سرکاری مراعات سے محروم رہ جاتے ہیں۔