صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خیبر پختونخوا میں خواجہ سرا ئوں کی رجسٹریشن کیلئے نیا فارم متعارف

  • پاکستان
خیبر پختونخوا میں خواجہ سرا ئوں کی رجسٹریشن کیلئے نیا فارم متعارف

رجسٹریشن فارم کا مقصد خواجہ سرا برادری کی سرکاری ریکارڈ میں شمولیت کو آسان بنانا ہے

 پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک)خیبر پختونخوا میں خواجہ سرا افراد کی باقاعدہ رجسٹریشن کے لیے سماجی بہبود محکمہ نے ایک نیا رجسٹریشن فارم متعارف کروا دیا ۔ رجسٹریشن فارم کا مقصد خواجہ سرا برادری کی سرکاری ریکارڈ میں شمولیت کو آسان بنانا،انہیں فلاحی پروگراموں، سماجی تحفظ سکیموں اور سرکاری امدادی اقدامات تک بہتر رسائی فراہم کرنا ہے ۔ اس اہم قدم کو بلو وینز، سماجی بہبود محکمہ اور نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس نے مشترکہ طور پر عملی شکل دی۔ شرکا نے اس بات پر زور دیا کہ درست اور شفاف ڈیٹا کی عدم موجودگی خواجہ سرا افراد کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے ۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2023 کی مردم شماری میں ملک بھر میں صرف 20 ہزار سے کچھ زائد خواجہ سرا افراد درج کیے گئے جب کہ مختلف تنظیموں کے مطابق اصل تعداد لاکھوں میں ہے ۔ خیبر پختونخوا میں بھی نادرا کے ‘‘X’’ شناختی کارڈ رکھنے والے خواجہ سرا افراد کی تعداد انتہائی کم ہے ، جس کے باعث وہ سرکاری مراعات سے محروم رہ جاتے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

قائداعظم ٹرافی فائنل کا آج آغاز ، سیالکوٹ ، کراچی بلوز مدمقابل

ورلڈ فٹنس چیمپئن شپ میں پاکستانی ایتھلیٹس کے تین برانز میڈلز

انڈر 17ایشین کپ کوالیفائر ،قومی فٹبال ٹیم کی تاریخی فتح

مائیک ہیسن جیت کے ساتھ سیزن کے اختتام پر خوش

نومبر پاکستان کرکٹ کیلئے غیر معمولی اور یادگار ثابت ہوا

برطانیہ کے جے کلارک اے ٹی پی چیلنجرز کپ کے چیمپئن بن گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak