وفاقی آئینی عدالت میں رواں ہفتے تین بینچز مقدمات کی سماعت کریں گے
اسلام آباد (این این آئی)وفاقی آئینی عدالت میں آج سے شروع ہونے والے عدالتی ہفتے کے دوران تین مختلف بینچز مقدمات کی سماعت کرینگے ۔
چیف جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ پورے ہفتے کے دوران مختلف اہم کیسز سنے گا۔دوسری جانب جسٹس عامر فاروق اور جسٹس روزی خان پر مشتمل دو رکنی بینچ بھی یکم دسمبر سے کاز لسٹ میں شامل مقدمات کی سماعت کرے گا۔اسی طرح جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس کریم خان آغا پر مشتمل بینچ نمبر 3 بھی مختلف آئینی درخواستوں اور اپیلوں پر سماعت کے لیے دستیاب ہوگا۔