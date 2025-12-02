سی ڈی ایف کا نوٹیفکیشن ہو جائیگا، پریشانی کی بات نہیں : وزیر قانون
شہبازشریف ملک میں نہیں تھے ، واپس آ جاتے ہیں تو سب کچھ ہو جانا چاہیے ، یہ میرا کام نہیں ، وزارت دفا ع نے وزیر اعظم سے کوآرڈینیٹ کر کے کر ناہے :اعظم نذیر تارڑ چیف آف ڈیفنس فورسز کا نیا ادارہ بننے جا رہا ہے ،نوٹیفکیشن عجلت میں ہونا چاہیے نہ ہوگا،نواز شریف رکاوٹ نہیں،مختلف آپشن مختلف اوقات میں زیرغور ہوتے ہیں :رانا ثنا اللہ
اسلام آباد(نامہ نگار،مانیٹرنگ ڈیسک، دنیانیوز)وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے چیف آف دی ڈیفنس فورسز(سی ڈی ایف) کے عہدے کا باضابطہ نوٹیفکیشن جلد جاری ہوجائے گا ،میرے اور آپ کیلئے پریشانی کی بات نہیں ہے ، یہ سرکاری پراسس کا حصہ ہے ، وزیراعظم ملک میں نہیں ہیں، واپس آجائیں گے تو سب کچھ ہوجانا چاہیے ،یہ میرا کام نہیں ، وزارت دفا ع نے وزیر اعظم سے کوآرڈینیٹ کر کے کر ناہے ۔وزیراعظم کے مشیر رانا ثنااللہ کا کہنا ہے چیف آف ڈیفنس فورسز کا ایک نیا ادارہ بننے جا رہا ہے ،وہ بہت اہم ادارہ ہوگا، ان ہی معاملات کو پوری طرح سے دیکھتے ہوئے نوٹیفکیشن عجلت میں نہیں ہونا چاہیے نہ عجلت میں ہوگا،نواز شریف رکاوٹ نہیں،مختلف آپشن مختلف اوقات میں زیرغور ہوتے ہیں۔پیر کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں خطاب اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا چیف آف دی ڈیفنس فورسز کے عہدے کا باضابطہ نوٹیفکیشن سرکاری پراسس کا حصہ ہے، ہوسکتا ہے فائل ورک ہوچکا ہو۔ وزارت دفاع کو وزیراعظم ہاؤس سے کوآرڈی نیشن کے بعد نوٹیفکیشن جاری کرنا ہے۔
ان کا کہنا تھا قانون پاس ہوچکا ہے ، نوٹیفکیشن بھی اس سے جڑا معاملہ ہے ، نوٹیفکیشن کے حوالے سے ایسا کچھ نہیں کہ معاملات رک گئے ہوں۔رانا ثنااللہ نے پارلیمنٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا چیف آف ڈیفنس فورسز کا ایک نیا ادارہ بننے جا رہا ہے ، وہ بہت اہم ادارہ ہوگا، وزیراعظم کی واپسی کے بعد جتنا بھی ٹائم ضروری ہے اس کے مطابق نوٹیفکیشن ہوگا، آئین کے بعد لاء اور لاء کے بعد پھر رولز فریم ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں احتیاط سے کی جانے والی ہیں۔رانا ثنانے کہا کسی بھی چیز کے زیر غور ہونے میں اور فیصلہ ہونے میں فرق ہوتا ہے ، مختلف آپشن مختلف اوقات میں زیرغور ہوتے ہیں، جب تک کوئی فیصلہ نہ ہو ان پر آپ کوئی حتمی بات نہیں کر سکتے ، جو آئینی ترمیم ہوئی ہے اس کے مطابق جس دن نوٹیفکیشن ہوگا اس دن سے اس مدت کا تعین ہوگا۔
انہوں نے کہا نواز شریف سی ڈی ایف کے نوٹیفکیشن میں رکاوٹ نہیں، یہ تاثر غلط ہے، نوازشریف نے کبھی سی ڈی ایف کے بارے میں اس قسم کے خیال کا اظہار نہیں کیا، نوازشریف کی گفتگو کو خوامخواہ اس معاملے سے جوڑا جا رہا ہے، نواز شریف کی گفتگو کسی اور حوالے سے ہوئی تھی، نواز شریف نے اس دن جو بات کی اس کا پس منظر کچھ اور تھا۔ مشیر وزیراعظم نے کہا پی ٹی آئی کا وفد سپیکر کے پاس آیا تھا میں بھی وہاں موجود تھا، ہم نے انہیں کہا تھا وزیر اعظم کو آنے دیں پھر ہم یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھیں گے، پی ٹی آئی کا وفد ہمارے پاس سے گیا ہی تھا کہ وزیراعلیٰ کی دھمکی آگئی، ان کاموں کیلئے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو وہ کرتے آئے ہیں یا کر رہے ہیں۔وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا چیف آف دی ڈیفنس فورسز کا معاملہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیاحالانکہ حقیقت میں ایسا کوئی مسئلہ موجود نہیں۔انہوں نے بتایا وزیر دفاع خواجہ آصف وضاحت کے ساتھ اپنا بیان دے چکے ہیں۔ ہر چیز پرسکون طریقے سے چل رہی ہے اور کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں۔