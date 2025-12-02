پاکستان، ترکیہ انصاف، خودمختاری، انسانی وقار کے اصولوں پر ہمیشہ یکجا : مریم نواز
کشمیر سے غزہ تک پاکستان ترکیہ کا موقف ایک ، باہمی تجارت بڑھانے کیلئے مشترکہ کوششیں ضروری ہم قائد اعظم اورنوازشریف کے مداح ،مریم نوازکے کام کی رفتار ترکیہ سے بھی تیز:برہان کایا ترک
لاہور(دنیانیوز)وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے کہاہے کہ پاکستان اور ترکیہ انصاف، خودمختاری اور انسانی وقار کے اصولوں پر ہمیشہ یکجا کھڑے رہے ہیں،فلسطین کے مسئلے پر ترکیہ کی بے خوف، اصولی اور جرات مندانہ آواز پوری امت کیلئے اعتماد کا ذریعہ ہے ۔کشمیر سے غزہ تک پاکستان اور ترکیہ کے دلوں اور مؤقف میں کوئی دوری نہیں۔ کلائمیٹ قانون سازی،مقامی حکومت،ڈیجیٹل ایکسچینج اور یوتھ ایمپاورمنٹ میں تعاون پاک ترک تعلقات کو نئی جہت عطا کرے گا،پاکستان ترکیہ باہمی تجارت کو 5 ارب ڈالر تک لے جانے کیلئے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے ،پاکستان نے مجوزہ اکنامک زون کا نام صدر رجب طیب اردوان سپیشل انڈسٹریل زونرکھنے کی تجویز دی ہے۔
وزیراعلیٰ سے گزشتہ روز ترک گرینڈ نیشنل اسمبلی کی یورپی یونین ہم آہنگی کمیٹی کے صدر اوررکن پارلیمان برہان کایاترک نے ملاقات کی،مریم نواز نے ترکیہ کے وفدکا پر تپاک و پر خلوص استقبال کیا، ملاقات میں دوطرفہ تعلقات، معاشی، ماحولیاتی اور پارلیمانی امورپر جامع تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب میں حالیہ سیلاب کے دوران ترکیہ حکومت اور قوم کی بروقت امداد پر خصوصی شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر پاک ترکیہ پارلیمانی وفود اور قانون ساز اداروں کے درمیان مستقل روابط بڑھانے کی اہمیت اور ترکیہ کے ساتھ فلڈ مینجمنٹ، کلین ٹرانسپورٹ، جنگلات کے تحفظ، واٹر کنزرویشن اور کلائمیٹ سمارٹ انفراسٹرکچر میں مشترکہ تعاون کی ضرورت پر زور دیا گیا۔
وزیراعلیٰ نے کہا کہ بدلتے ہوئے علاقائی منظرنامے میں پاک ترکیہ اعلیٰ سطح روابط امن و استحکام اور خوشحالی کے اجتماعی عزم کو مضبوط بنا رہے ہیں۔ہر بحران،انسانی المیے یا ماحولیاتی سانحات میں پاکستان اور ترکیہ نے ہر آزمائش میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے ۔صدر رجب طیب اردوان کا پاکستان کے ساتھ ہر وقت کھڑے رہنا لازوال محبت کا اظہار ہے ۔ ترکیہ کے رکن پارلیمنٹ نے پنجاب میں چند ماہ میں ایک لاکھ 20ہزار سے زائد گھروں کی تعمیر کو قابل تحسین قراردیا۔ برہان کایاترک نے کہا کہ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کے کام کرنے کی رفتار ترکیہ سے بھی تیز ہے ،ترکیہ کے عوام قائد اعظم محمد علی جناح اور محمد نواز شریف کے مدا ح ہیں۔ وزیراعلیٰ نے ایڈز کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ایڈز کے مریض نفرت نہیں، ہمدردی کے حقدار ہیں،متاثرہ افراد کو معاشرے کا کارآمد حصہ بنانا حکومت کا عزم ہے ،حکومت ایڈز کے خاتمے کے اہداف کے حصول کیلئے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے ۔