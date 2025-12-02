سندھ کابینہ : شمسی منصوبے میں بےقاعدگیوں پر ملوث کمپینز بلیک لسٹ، رینجرز تعیناتی میں 1 سال توسیع
عالمی بینک کے پراجیکٹ میں غیر مناسب ترامیم،بغیرکام ادائیگیاں،درآمدات کاگھپلا،آڈٹ کاحکم،ڈی ایچ اے کیلئے پانی نرخوں میں کمی،زمینوں کاریکارڈبلاک چین پر منتقل کرنیکی منظوری سندھ مضاربہ کو اسلامی فنانسنگ کیلئے 2 ارب،تھر کول سے چھور تک ریلوے لائن کیلئے 6.6 ارب منظور،عوامی فنڈز کا تحفظ اور احتساب یقینی بنایا جائے گا ، وزیراعلیٰ،اجلاس میں اہم فیصلے
کراچی (اسٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کابینہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے 27 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا اور فیصلے کیے ، جن میں تھر کول فیلڈ سے چھور تک ریلوے لائن کی تعمیر کے لیے 6.6 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری، شمسی منصوبے میں مبینہ فراڈ میں ملوث کمپنی کو بلیک لسٹ کرنے کا حکم اور براؤن فیلڈ سائٹس کے استعمال، کاربن فنانس کے حصول اور ماحول دوست حل کو ترجیح دینے کی حکمت عملی کی توثیق شامل ہے ۔ کابینہ نے کراچی میں پاکستان رینجرز کی تعیناتی میں توسیع کی منظوری بھی دی اور ڈی ایچ اے کے لیے پانی کے نرخ 0.75 روپے فی گیلن سے کم کرکے 0.60 روپے فی گیلن کر دیے۔ اجلاس وزیراعلیٰ ہاؤس میں منعقد ہوا، جس میں صوبائی وزرا، مشیران، معاونین خصوصی، چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔کابینہ نے مقامی حکومت کے محکمے کی جانب سے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کو پانی کی فروخت کے نرخ میں ترمیم کی تجویز پر غور کیا، جو ڈملوٹی سے ڈی ایچ اے تک پائپ لائن بچھانے اور پمپنگ اسٹیشن، فور بے ، فلٹریشن پلانٹ اور متعلقہ کاموں کی تعمیر کے منصوبے سے متعلق ہے۔
سندھ کابینہ نے صوبے کے لینڈ مینجمنٹ کو مکمل طور پر جدید بنانے کے ایک بنیادی منصوبے کی اصولی منظوری دی۔ اس منصوبے کے تحت بورڈ آف ریونیو نے سکھر آئی بی اے یونیورسٹی کو ڈیجیٹل لینڈ ریکارڈ سسٹم تیار کرنے اور نافذ کرنے کا کام سونپا ہے ۔ کابینہ کو اسلام کوٹ چھور ریلوے لائن، بن قاسم اور پورٹ قاسم کے درمیان ڈبل ٹریک لنک، اور مجوزہ کوئلہ ان لوڈنگ سہولت سے متعلق پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔ سندھ سولر انرجی پروجیکٹ، جو عالمی بینک کی مالی معاونت سے جاری ہے اور 2025 میں مکمل ہونا ہے ،منصوبے میں معاہدوں میں غیر مناسب ترامیم، نامکمل یا غائب کام کے باوجود ادائیگیاں، اور درآمدات کے حوالے سے سنگین بے ضابطگیاں سامنے آئیں۔ وزیراعلیٰ نے عوامی فنڈز کا تحفظ اور احتساب یقینی بنانے کے لیے مکمل آڈٹ، تحقیقات اور ملوث کمپنیوں کو بلیک لسٹ کرنے کے احکامات جاری کیے ۔سولر ہوم سسٹم پروجیکٹ پر بھی کابینہ نے غور کیا، جو 18.8 ارب روپے کا ایک بڑا منصوبہ ہے جس کا مقصد 2 لاکھ 50 ہزار مفت سولر کٹس انتہائی کم آمدنی والے گھرانوں میں تقسیم کرنا ہے ۔سندھ کابینہ نے ماحول دوست اقدام کی منظوری دی، جس کے تحت غیر استعمال شدہ اور آلودہ براؤن فیلڈ سائٹس کو کاربن فنانس اور ماحول دوست حل کے ذریعے از سر نو ترقی دی جائے گی۔
سندھ حکومت نے قواعد کار میں ترامیم کی منظوری دی تاکہ حال ہی میں قائم کی گئی ماحولیاتی تنظیموں کو باضابطہ طور پر شیڈولز میں شامل کیا جا سکے ۔ سندھ انوائرنمنٹل پروٹیکشن ایجنسی، سندھ انوائرنمنٹل پروٹیکشن ٹریبونل اور حال ہی میں ضم شدہ ڈائریکٹوریٹ آف کلائمٹ چینج اینڈ کاربن فنانس کو شیڈول 1 میں منسلک محکموں کے طور پر شامل کر دیا گیا ہے ۔ کابینہ نے سندھ مضاربہ کو اسلامی فنانسنگ کے لیے 2 ارب روپے کی منظوری۔ محکمہ داخلہ نے انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت کراچی ڈویژن میں پاکستان رینجرز (سندھ) کی تعیناتی میں توسیع سے متعلق سمری کابینہ کے سامنے پیش کی۔ مشاورت کے بعد کابینہ نے وزارت داخلہ کو 9 دسمبر 2025 سے کراچی ڈویژن میں رینجرز تعیناتی میں مزید ایک سال کی توسیع کی درخواست بھیجنے کی منظوری دے دی۔کابینہ کو بتایا گیا کہ 20 نومبر 2025 کے اجلاس میں ایجوکیشن سٹی لینڈ الاٹمنٹ رولز اور ایجوکیشن سٹی ریگولیشنز کی اصولی منظوری دی گئی تھی اور دستاویزات کو حتمی شکل دینے کے لیے پانچ رکنی کمیٹی قائم کی گئی تھی۔ کمیٹی نے 27 نومبر 2025 کو اجلاس میں قواعد و ضوابط کا جائزہ لیا اور انہیں درست قرار دیا۔
کمیٹی نے مزید ہدایت کی کہ سرکاری زمین کی الاٹمنٹ سے متعلق سندھ حکومت کے موجودہ بیانِ شرائط کو باضابطہ طور پر ایجوکیشن سٹی بورڈ اپنائے ۔ کمیٹی اجلاس کی منظور شدہ کارروائی کابینہ میں پیش کی گئی، جسے کابینہ نے توثیق کر دیا۔سندھ کابینہ نے ایشیائی ترقیاتی بینک (اے ڈی بی) اور گرین کلائمٹ فنڈ (جی سی ایف) کے معاونت یافتہ سندھ کوسٹل ریزیلینس سیکٹر پروجیکٹ (ایس سی آر ایس پی) کے مالی معاہدوں کی باضابطہ منظوری دے دی۔ یہ پیشرفت 180 ملین امریکی ڈالر کے قرضوں اور گرانٹس پر مشتمل کامیاب مذاکرات کے بعد عمل میں آئی، جبکہ سندھ حکومت کی جانب سے 20 ملین ڈالر بطور معاون فنڈ فراہم کیے جائیں گے ،جس کا مقصد ساحلی علاقوں میں یکجا شدہ پانی، نکاسی، اور سیلاب کے انتظام کے نظام کو مضبوط بنانا ہے ۔ اس کے ساتھ ساتھ ساحلی تحفظ اور سیلابی خطرات سے بچاؤ کے لیے بڑے پیمانے پر مینگرووز اور مقامی اقسام کے پودے لگائے جائیں گے ۔