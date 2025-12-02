پارلیمنٹ پر حملہ کر کے دیکھ لیں ایسی زبان برداشت نہیں، سپیکر
محمود اچکزئی کے بیان کیخلاف قرارداد پیش، پارلیمان پر حملے کی دھمکی کی مذمت ایاز صادق سے اپوزیشن رہنماؤں کی ملاقات ،اپوزیشن لیڈرکے تقررکا مطالبہ
اسلام آباد(نامہ نگار،سٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک)قومی اسمبلی میں سپیکر ایاز صادق نے کہا اگر کوئی یہ کہے کہ ہم عوام کو پارلیمنٹ پر حملہ کرنے کے لیے لے کر آئیں گے ، تو وہ کر کے دیکھ لیں مگر اس لب و لہجے اور ایسی زبان کو میں کسی صورت برداشت نہیں کروں گا۔ ریاست اور پالیمان کے خلاف باتیں کرنا غیر مناسب ہے ۔پیر کو قومی اسمبلی کا اجلاس سپیکر ایاز صادق کی زیر صدار ت شروع ہوا ۔ اجلاس کے آغاز میں سپیکر نے کہا وہ ضروری سمجھتے ہیں گزشتہ روز ایک رکن اسمبلی کی جانب سے دیئے گئے کچھ غیر ذمہ دارانہ بیانات کا تذکرہ ایوان کے سامنے رکھا جائے ۔ سب سے پہلے مذکورہ رکن نے ایوان کے اندر آکر اپوزیشن لابی میں یہ اعلان کیا کہ وہ ایوان کی کارروائی میں مداخلت کرنے کے لیے چیئر تک جائیں گے ۔سپیکر نے نشاندہی کی کل پھر اسی رکن نے ایک اور غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز بیان دیا کہ وہ عوام کو استعمال کرتے ہوئے قومی اسمبلی اور سینیٹ کی کارروائی روکیں گے ۔ہم پوری طرح تیار ہیں ایسی کسی بھی کوشش کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔
سپیکر نے کہاکہ بطور کسٹوڈین آف دی ہاؤس پارلیمنٹ کا تحفظ کرنا اُن کی آئینی ذمہ داری ہے ، ایوان و ریاست کے خلاف بیانات نہ صرف انتہائی نامناسب ہیں بلکہ جمہوری عمل کو کمزور کرنے کی کوشش ہیں۔ایسی سوچ اور بیانات کو ہمیں سب نے مل کر روکنا ہے تاکہ پارلیمنٹ کی بالادستی، آئینی نظام اور جمہوری روایات کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے ۔سپیکر نے دونوں لابیز میں غیر متعلقہ افراد کے بیٹھنے پر پابندی لگا تے ہوئے کہا ارکان اعتراض کرتے ہیں آئندہ کوئی نہیں بیٹھے گا۔حکومتی رکن اسمبلی شمائلہ رانا نے محمود خان اچکزئی کے بیان کے خلاف قرارداد پیش کی ۔ سپیکر نے کہا قرار داد لے لیتے ہیں تاکہ ریکارڈ کا حصہ بن سکے ہم اتنے کمزور نہیں ہیں ۔ پیپلزپارٹی کے نوید قمر نے کہا عوامی طاقت پر پارلیمان کونہ چلنے دینے کی دھمکی جمہوریت و آئین پر حملہ ہے ۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہمیں کسی لیڈرکو خوش کرنے کے لئے پارلیمان پر حملے کی کوشش نہیں کرنا چاہئے ۔قرارداد پیش کرلیں مگر ووٹ نہ کیا جائے ۔
قرار داد میں کہاگیا یہ ایوان محمود خان اچکزئی کی پارلیمان پر حملے کی دھمکی کی شدیدمذمت کرتا ہے ۔ یہ ایوان حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس رکن کی ممبرشپ معطل کرے ۔ اس رکن کی تنخواہ و مراعات بند کردینی چاہئیں ۔پارلیمان کی عزت پر کوئی حملہ برداشت نہیں کریں گے ۔پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر نے کہا اس ایوان اور جمہوریت کے لیے کام کرتے ہیں اگر جمہوریت کا خیال نہ ہوتا تو اندر نہ بیٹھتے ، آپ کی طرح باہر اسمبلی لگاتے ۔محمود اچکزئی اپوزیشن لیڈر کی حیثیت رکھتا ہے ۔ جس پر سپیکر نے کہا میری نظر میں وہ اپوزیشن لیڈر نہیں ہیں، ایوان کے نگہبان نے آپ کا ساتھ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ ی ۔ تڑی سے گھبرانے والا نہیں، پیار سے جو مرضی لے لیں، ایسے رویے سے نہیں ۔ بیرسٹر گوہرنے کہا جو ترامیم آپ نے کیں وہ ہم واپس کرائیں گے ،اگر لڑنا ہوتا تو یہاں نہ بیٹھتے ۔نور عالم خان نے کہا پارلیمنٹ پر کوئی حملہ کرے گا تو اسے روکنا سپیکر کا کام ہے ۔پارلیمنٹ پر حملے کی باتیں اب نہیں دہرانی چاہئیں۔پی ٹی آئی کے اسد قیصر نے کہا محمود اچکزئی کی جمہوریت کے لیے جدوجہد پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔
غیر جمہوری رویہ ایک وزیر نے اپنایا۔ بیرسٹر عقیل نے صوبے میں گورنر راج کی با ت کی ہے ۔ اگر حکومت گورنر راج کا سوچ رہی ہے تو سیاسی اثرات بھیانک ہونگے ۔ وزیر قانون نے کہا دھمکیاں دینے سے ایوان فتح نہیں ہوتے ،جب حکومت کو بلائیں گے ہم تیار ہیں۔وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا جیل کی ملاقاتیں فوج کو گالی دینے یا سیاسی دھمکیوں کے لیے نہیں ہوتیں بلکہ صوبے کے امن و امان کے لیے کی جاتی ہیں۔ عطا تارڑ نے کہا جیل میں ملاقات ملکی اداروں کے خلاف سازشوں کیلئے نہیں قانونی امور پر مشاورت کیلئے ہوتی ہے ۔قومی اسمبلی نے قومی کمیشن برائے انسانی حقوق ایکٹ2012 کی منظوری دیدی۔ ایوان نے بل کی شق وارمنظوری دی۔قومی اسمبلی نے فیڈرل پراسیکیوشن سروس ایکٹ 2023 ،انٹر بورڈ کوآرڈی نیشن کمیشن ترمیمی بل 2025 اور عمومی شماریات تنظیم نو ترمیمی بل 2025 پیش کیے ۔
قومی اسمبلی نے وزیر قانون کی جانب سے پیش کردہ فیڈرل پراسیکیوشن سروس ترمیمی بل 2025 اور قومی کمیشن برائے انسانی حقوق ترمیمی بل 2025 کی منظوری بھی دیدی۔دریں اثناء سپیکر سردار ایاز صادق سے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی قیادت میں اپوزیشن رہنماؤں نے ملاقات کی اور ایوان میں اپوزیشن لیڈرکے تقررکا مطالبہ کیا۔ ملاقات میں اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا تھا اپوزیشن لیڈر ہمارا حق ہے جلد تقرر کیا جائے ، ہم پارلیمنٹ پر حملہ آور نہیں ہونگے ۔بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جو الفاظ استعمال ہوئے غلط فہمی تھی، پارلیمنٹ کا احترام کرتے ہیں، سپیکر نے کہا اپوزیشن لیڈرکے تقررسے متعلق آئین وقانون کے مطابق فیصلہ کروں گا۔