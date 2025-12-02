مین ہول میں بچے کی موت کے ذمہ دار میئر کراچی : حافظ نعیم
پیپلز پارٹی قبضہ مافیا، سندھ حکومت کرپشن، لوٹ مار کا بدترین شاہکار بن چکی پنجاب کے بلدیاتی ایکٹ کیخلاف 7دسمبر کو احتجاج کریں گے :پریس کانفرنس
لاہور (مانیٹرنگ ڈیسک )امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ نیپا چورنگی کے قریب کھلے مین ہول میں گر کر معصوم بچے کے جاں بحق ہونے کے واقعہ کی ذمہ داری براہ راست میئر کراچی پر عائد ہوتی ہے ، پیپلز پارٹی ایک قبضہ مافیا، سندھ حکومت کرپشن، نا اہلی اور لوٹ مار کا بدترین شاہکار بن چکی ، سندھ حکومت گزشتہ 15برس میں کراچی کے 3360ارب روپے کھا چکی ، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی نورا کشتی چل رہی ہے ، ہمارا مطالبہ ہے بلدیاتی حکومتوں کو باقاعدہ شہری حکومتوں کا درجہ اور آئین میں تحفظ دیا جائے ، پنجاب کے بلدیاتی ایکٹ کیخلاف 7دسمبر کو صوبہ بھر کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں احتجاج کیا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہارانہوں نے گزشتہ روز ادارہ نورِ حق کراچی میں امیر کراچی منعم ظفر خان و دیگر رہنماؤں کے ہمرا ہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔
حافظ نعیم نے مزید کہا ہے کہ نواز لیگ بادشاہ سلامت کی طرح حکمرانی کررہی ہے ، عوام سے براہ ِ راست یوسی چیئر مین منتخب کرنے تک کے اختیارات لے لینا عوامی مینڈیٹ کی توہین ہے ، مقامی حکومتوں کے قیام اور ان کو بااختیار بنانے کی تحریک کو تیز تر کریں گے ،جماعت اسلامی منصورہ لاہور میں اسلامی تحریکوں کا انٹر نیشنل سیکرٹریٹ بنا رہی ہے ، ٹرمپ کے کہنے پر غزہ میں اپنی فوج بھیجنے کی سخت مخالفت اور مزاحمت کریں گے ، اسحاق ڈار اپنی فوج غزہ نہ بھیجنے کا واضح اور دو ٹوک اعلان کریں،پاکستان میں حماس کے دفاتر قائم کئے جائیں۔نعیم الرحمان نے مزید کہا کہ ریڈ لائن کے نام پر اہل کراچی کی صحت اور جانوں سے کھیلا جارہا ہے ،بی آر ٹی پروجیکٹ کے ڈیزائن میں خرابی ہے ،ہمارا مطالبہ ہے اس پروجیکٹ کوختم کیا جائے اور یونیورسٹی روڈ کو ازسر نو بحال کیاجائے ۔