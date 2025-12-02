تلہ گنگ سے افغان دہشتگرد گرفتار، اعتراف جرم
اسلام آباد(دنیا نیوز)پاکستان میں افغان شہریوں کی جانب سے دہشت گردی پھیلانے کا منظم نیٹ ورک بے نقاب ہوگیا، تلہ گنگ سے افغان شہری کی گرفتاری اور اعترافی بیان نے افغان دہشت گرد نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا۔
تلہ گنگ سے گرفتار افغان دہشت گرد نے کہا میرا نام قاسم عرف حسن ہے اور میرے والد کا نام لعل خان ہے ، میری قوم دلوذی اور میں افغانستان گردیزولایت کا رہنے والا ہوں، 10 سال پہلے فیملی سمیت افغانستان سے لکی مروت پاکستان میں آیا ، ہم یہاں پلے بڑھے ، رزق کمایا اور یہاں کے لوگوں سے بہت پیار ملا۔گرفتار دہشت گرد نے انکشاف کیا کہ سرہ در گاہ میں میری 2025 میں طالبان کمانڈر ارمانی سے ہوئی جس نے مجھے جہاد کی دعوت دی اور میں شامل ہو گیا، پہلی دفعہ میں نے تنظیم میں 20 دن گزارے اور کمانڈر ارمانی نے مجھے فدائی حملے کرنے کا کہا۔ ارمانی نے مجھے اور فاروق نامی ساتھی کو تاجوڑی میں فوجی قلعے پر فدائی حملہ کرنے کی غرض سے ریکی کروائی لیکن مناسب موقع نہ ملنے پر ہم فوجی قلعے پر فدائی حملہ نہیں کر سکے ۔دہشت گرد قاسم عرف حسن نے بتایا کہ تنظیم میں کمانڈر ارمانی نے مجھے نئے لوگ تلاش کرنے کے لیے کہا، میں نے 5 بندے کمانڈر ارمانی کے حوالے کیے ، مجھے فی بندہ 10 ہزار روپے ملے ۔ ستمبر میں میں کمانڈر ارمانی کے مشورے پر پنجاب چلا گیا، پنجاب جانے کا مقصدنئے لڑکے تلاش کرنا اور تنظیم میں شامل کرنا تھا، پنجاب میں کچھ دن گزارنے کے بعد مجھے پولیس نے گرفتار کر لیا۔ گرفتار دہشت گرد کی اعترافی ویڈیو پاکستان میں دہشت گردی کیلئے افغان سرزمین کے استعمال کا واضح ثبوت ہے ۔ پاکستان پہلے بھی دنیا کے سامنے دہشت گرد ی میں افغان سرزمین کے استعمال کے متعدد ناقابل تردید شواہد پیش کر چکا ہے۔