سری لنکا کیلئے پاکستان کے ریلیف آپریشن میں بھارت رکاوٹ
اسلام آباد(آئی این پی)سری لنکا میں بدترین سمندری طوفان کے سبب پاکستان کے ریلیف آپریشن کی راہ میں بھارتی حکومت کی تنگ نظری اور پاکستان دشمنی حائل، پاکستان کے امدادی طیارے کو اپنی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت دینے سے انکار کردیا۔
رپورٹ کے مطابق پاک فوج کی 45 رکنی اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم، این ڈی ایم اے اور پاک فضائیہ کی مدد سے سی 130 طیارے کے ذریعے سری لنکا روانگی کیلئے تیار ہے لیکن بھارت نے اس انسانی ہمدردی کے مشن کو فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت دینے سے انکار کردیا۔ این ڈی ایم اے نے 100 ٹن صلاحیت والے تجارتی کارگو طیاروں کے ذریعے امداد بھجوانے کی بھی کوشش کی ، پاکستان کی امدادی کھیپ اور ریسکیو ٹیم کواب متبادل راستہ اختیار کرنا پڑے گا جس کیلئے زیادہ وقت درکار ہے ۔بھارتی فضائی حدود کی بندش کے باعث 100 ٹن امدادی سامان بحری راستے سے 8 دن میں سری لنکا پہنچے گا۔ امدادی سامان میں ریسکیو کشتیاں، پمپس، لائف جیکٹس، ٹینٹ، کمبل، دودھ، خوراک اور ادویات شامل ہیں۔ بھارتی حکومت کا اس ناگہانی صورتحال میں فضائی حدود کی بندش کا فیصلہ انسان دشمنی کی بدترین مثال ہے ۔یاد رہے پاک بحریہ کا پی این ایس سیف جو انٹرنیشنل فیلٹ ریویو 2025 کیلئے کولمبو میں موجود تھا وہ پہلے ہی وہاں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔