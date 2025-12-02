علی اکبر اسلام آباد ماڈل جیل کے سینئر سپر نٹنڈنٹ تعینات
اسلام آباد (دنیا نیوز) اسلام آباد ماڈل جیل کے قیام میں اہم پیش رفت، فیڈرل پرزن آف پاکستان کے پہلے سینئر سپرنٹنڈنٹ علی اکبر تعینات ہو گئے۔
علی اکبر نے آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی سے خصوصی ملاقا ت کی ، آئی جی نے ماڈل جیل فوری آپریشنل کرنے کے احکامات جاری کئے ۔انہوں نے کہا ماڈل جیل کو جدید خطوط پر چلایا جائے گا۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ جیل آپریشنل ہونے کے بعد اسلام آباد کے تمام قیدی یہیں رہیں گے ، آئندہ اسلام آباد کے مقدمات کے ملزمان کو دوسرے اضلاع میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔