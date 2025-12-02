صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی اکبر اسلام آباد ماڈل جیل کے سینئر سپر نٹنڈنٹ تعینات

  • پاکستان
علی اکبر اسلام آباد ماڈل جیل کے سینئر سپر نٹنڈنٹ تعینات

اسلام آباد (دنیا نیوز) اسلام آباد ماڈل جیل کے قیام میں اہم پیش رفت، فیڈرل پرزن آف پاکستان کے پہلے سینئر سپرنٹنڈنٹ علی اکبر تعینات ہو گئے۔

علی اکبر نے آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی سے خصوصی ملاقا ت کی ، آئی جی نے ماڈل جیل فوری آپریشنل کرنے کے احکامات جاری کئے ۔انہوں نے کہا ماڈل جیل کو جدید خطوط پر چلایا جائے گا۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ جیل آپریشنل ہونے کے بعد اسلام آباد کے تمام قیدی یہیں رہیں گے ، آئندہ اسلام آباد کے مقدمات کے ملزمان کو دوسرے اضلاع میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak