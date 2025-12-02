صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

19افسروں و ملازمین کی خدمات آئینی عدالت کے سپرد

19افسروں و ملازمین کی خدمات آئینی عدالت کے سپرد

ڈپٹی رجسٹرار عباس زیدی، اسسٹنٹ رجسٹرار ارشاد ، شاہد انصاری ،غلام رضا شامل کورٹ ایسوسی ایٹ کاشف ضیا، 3جوڈیشل اسسٹنٹ افسر،پروٹوکول افسر کا بھی تبادلہ

اسلام آباد(حسیب ریاض ملک)سپریم کورٹ کے 19 افسران و ملازمین کی خدمات باضابطہ طور پر وفاقی آئینی عدالت کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے رجسٹرار آئینی عدالت کو خط ارسال کر دیا، جس کے مطابق ڈپٹی رجسٹرار عباس زیدی، اسسٹنٹ رجسٹرار ارشاد حسین، شاہد حبیب انصاری اور غلام رضا کی خدمات بھی آئینی عدالت کے سپرد کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ کورٹ ایسوسی ایٹ کاشف ضیا، تین جوڈیشل اسسٹنٹ افسران اور پروٹوکول آفیسر فیصل ندیم کی خدمات بھی وفاقی آئینی عدالت کو تفویض کر دی گئی ہیں۔ 

