دہشتگرد عوام کو نشانہ بنانے لگے، نومبر میں 54 عام شہری جاں بحق : پکس رپورٹ
اسلام آباد (ذیشان یوسفزئی) پاکستان میں نومبر کے دوران دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا جبکہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کی حکمت عملی میں واضح تبدیلی دیکھی گئی۔
رپورٹ کے مطابق دہشت گرد اب عام شہریوں کو نشانہ بنانے لگے ہیں کیونکہ وہ انہیں آسان اہداف کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ دہشت گردی پر کام کرنے والے تھنک ٹینک پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کنفلیکٹ اینڈ سکیورٹی اسٹڈیز (پکس) نے رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق نومبر میں عام شہریوں کی اموات میں نمایاں اضافہ ہوا اور ملک بھر میں 97 دہشت گردی کے واقعات رپورٹ ہوئے جبکہ اکتوبر میں یہ تعداد 89 تھی۔رپورٹ کے مطابق عام شہریوں کی اموات میں اکتوبر کے مقابلے نومبر میں 80 فیصد اضافہ ہوا۔نومبر میں دہشت گردی سے 54 عام شہری جاں بحق ہوئے جو اکتوبر میں 30 تھے جبکہ 25 سکیورٹی اہلکار اور 7 امن کمیٹی کے ارکان بھی جاں بحق ہوئے۔