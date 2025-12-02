صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد:اے ایس آئی کاقاتل ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک

  • پاکستان
2ملزم گرفتار،مارے گئے ملزم سے اے ایس آئی علی اکبرکاسرکاری پستول برآمد

اسلام آباد(دنیا نیوز)اسلام آباد کی سبزی منڈی کے قریب اے ایس آئی کوخنجر سے قتل کرنے والا مرکزی ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔پولیس کے مطابق سبزی منڈی کی حدود میں ناکہ بندی کے دوران تین موٹر سائیکلوں پر سوار 5 مسلح ملزمان نے پولیس ٹیم پر فائرنگ کی، مرکزی ملزم اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا، دو ملزم گرفتار کر لیے گئے ۔پولیس کا مؤقف ہے کہ ہلاک ڈاکو اسلام آباد پولیس کے اے ایس آئی علی اکبر پر قاتلانہ حملے کا مرکزی کردار تھا، ہلاک ہونے والے ملزم سے اے ایس آئی علی اکبر کا سرکاری پستول برآمد ہوا۔پولیس نے بتایا کہ ملزمان کے قبضہ سے اسلحہ اور دو موٹر سائیکل برآمد ہوئے ہیں۔

