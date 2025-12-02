اسلام آباد:اے ایس آئی کاقاتل ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک
2ملزم گرفتار،مارے گئے ملزم سے اے ایس آئی علی اکبرکاسرکاری پستول برآمد
اسلام آباد(دنیا نیوز)اسلام آباد کی سبزی منڈی کے قریب اے ایس آئی کوخنجر سے قتل کرنے والا مرکزی ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔پولیس کے مطابق سبزی منڈی کی حدود میں ناکہ بندی کے دوران تین موٹر سائیکلوں پر سوار 5 مسلح ملزمان نے پولیس ٹیم پر فائرنگ کی، مرکزی ملزم اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا، دو ملزم گرفتار کر لیے گئے ۔پولیس کا مؤقف ہے کہ ہلاک ڈاکو اسلام آباد پولیس کے اے ایس آئی علی اکبر پر قاتلانہ حملے کا مرکزی کردار تھا، ہلاک ہونے والے ملزم سے اے ایس آئی علی اکبر کا سرکاری پستول برآمد ہوا۔پولیس نے بتایا کہ ملزمان کے قبضہ سے اسلحہ اور دو موٹر سائیکل برآمد ہوئے ہیں۔