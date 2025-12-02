صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابق چیئرپرسن وائلڈلائف کی مقدمہ اخراج کی درخواست مسترد

  • پاکستان
سابق چیئرپرسن وائلڈلائف کی مقدمہ اخراج کی درخواست مسترد

عدالت نے رعناسعیدکی ایف آئی اے انکوائری رکوانے کی درخواست بھی مستردکردی تھی

اسلام آباد (اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اعظم خان نے وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کی سابق چیئرپرسن رعنا سعید خان کے خلاف ایف آئی اے میں درج مقدمہ خارج کرنے کی درخواست مسترد کر دی ۔درخواست مسترد کرنے کی وجوہات پر مبنی تحریری فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا ۔ جسٹس اعظم خان نے 3نومبر 2025کو ایف آئی اے کی انکوائری رکوانے کی درخواست مسترد کی تھی ۔ رعنا سعید خان نے ایف آئی اے کو ہراساں کرنے سے روکنے کیلئے بھی عدالت سے رجوع کیا تھا جس پر عدالت نے آفس اعتراضات برقرار رکھے تھے ۔ ایف آئی اے نے باضابطہ انکوائری کے بعد رعنا سعید کے خلاف مبینہ کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال سے قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے الزامات کے تحت مقدمہ درج کر رکھا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

قائداعظم ٹرافی فائنل ، اچھے آغاز کے بعد کراچی کی بیٹنگ لڑ کھڑا گئی

پاکستان کو شکست، آسٹریلیا اوور 40 ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا فاتح

ابوظہبی ٹی 10لیگ کی ٹرافی یو اے ای بلز کے نام

ٹیسٹ میں واپسی کی قیاس آرائیوں کو مسترد کرتاہوں:کوہلی

معین علی بھی آئی پی ایل چھوڑ کر پی ایس ایل کیلئے تیار

چیئرمین پی سی بی کی قذافی سٹیڈیم آمد، قائد اعظم ٹرافی کا فائنل دیکھا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak