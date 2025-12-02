سابق چیئرپرسن وائلڈلائف کی مقدمہ اخراج کی درخواست مسترد
عدالت نے رعناسعیدکی ایف آئی اے انکوائری رکوانے کی درخواست بھی مستردکردی تھی
اسلام آباد (اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اعظم خان نے وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کی سابق چیئرپرسن رعنا سعید خان کے خلاف ایف آئی اے میں درج مقدمہ خارج کرنے کی درخواست مسترد کر دی ۔درخواست مسترد کرنے کی وجوہات پر مبنی تحریری فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا ۔ جسٹس اعظم خان نے 3نومبر 2025کو ایف آئی اے کی انکوائری رکوانے کی درخواست مسترد کی تھی ۔ رعنا سعید خان نے ایف آئی اے کو ہراساں کرنے سے روکنے کیلئے بھی عدالت سے رجوع کیا تھا جس پر عدالت نے آفس اعتراضات برقرار رکھے تھے ۔ ایف آئی اے نے باضابطہ انکوائری کے بعد رعنا سعید کے خلاف مبینہ کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال سے قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے الزامات کے تحت مقدمہ درج کر رکھا ہے ۔