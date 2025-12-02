اسلام آبادمیں کہرپڑنے رات کو سردی بڑھنے کا امکان
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم سرد اور خشک ،جبکہ پہاڑی علاقوں میں صبح / رات کے اوقات میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔
اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار اور خیبرپختونخوا کے میدانی علاقوں میں صبح کے اوقات میں چند مقامات پرکہر پڑنے کا امکان ہے۔ اگلے دو روز کے دوران بالائی علاقوں میں رات کے درجہ حرارت میں مزید کمی کا امکان ہے ۔کم سے کم درجہ حرارت سکردومنفی10، گلگت، قلات منفی06، کوئٹہ ، لہہ منفی05، بابوسراور گوپس میں منفی04 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔