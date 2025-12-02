انسداد خسرہ ،روبیلا ، پولیو مہم ختم ، 3 کروڑ 30لاکھ بچوں کو ویکسین فراہم
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وزارت قومی صحت کے مطابق ملک بھر میں خسرہ، روبیلا اور پولیو سے بچاؤ کی قومی مہم گزشتہ روز ختم ہو گئی جس کے دوران 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد بچوں کو ویکسین فراہم کی گئی۔
مہم کے دوران 1 کروڑ 85 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ پنجاب میں 55 لاکھ 82 ہزار ، سندھ میں 64 لاکھ 15 ہزار ، خیبر پختونخوا میں 42 لاکھ 84 ہزار ، بلوچستان میں 17 لاکھ 59 ہزار ، اسلام آباد میں 3 لاکھ 35 ہزار ،جی بی میں 1 لاکھ 31 ہزار بچوں کو پولیو سے بچا ؤکے قطرے پلائے گئے۔