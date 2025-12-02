صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپرٹیکس کیس:مخدوم علی خان کی درخواست سماعت 5جنوری تک ملتوی

  • پاکستان
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)وفاقی آئینی عدا لت میں سپر ٹیکس کیس کی سماعت میں مخدوم علی خان نے التواء کی درخواست کردی۔

جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نیسماعت  کی، معاون وکیل سعد ہاشمی نے عدالت کو بتایا کہ مخدوم علی خان سپریم کورٹ کے مقدمات میں مصروف ہیں۔ اوراستدعاہے آئندہ سماعت ویڈیو لنک کے ذریعے رکھ لی جائے ، تاہم عدالت نے قرار دیا کہ فی الحال ویڈیو لنک کی سہولت دستیاب نہیں ہے ، جس کے بعد عدالت نے سماعت پانچ جنوری تک ملتوی کر دی۔

