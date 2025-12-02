صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی ، مختلف محکموں کے 1881ملازم نومبر کی تنخواہ سے محروم

یکم دسمبربینک جاکر معلوم ہوا تنخواہیں اکا ؤنٹس میں منتقل نہیں ہو ئیں ،ملازمین تنخواہیں ریکارڈ درست نہ ہونے پر روکی گئیں ،ڈی اے او نے لسٹ جا ری کر دی

راولپنڈی( خاورنوازراجہ )ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی راولپنڈی سمیت مختلف سرکاری محکموں کے 1881ملازمین کا ریکارڈ درست نہ ہونے پر ان کی تنخواہیں روک دی گئیں ، ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس راولپنڈی کی جانب سے جاری لسٹ کے مطابق راولپنڈی کے سرکاری محکموں کے 1881ملازمین کا ریکارڈ درست نہیں تھا جس کی وجہ سے ماہ نومبر 2025کی تنخوا ہیں جاری نہ ہو سکیں ، گزشتہ روز یکم دسمبر کو جب ملازمین نے بینکوں میں جاکر تنخواہ کے بارے میں استفسار کیا تو انہیں معلوم ہواکہ ان کی تنخواہ یکم دسمبر کو بھی ان کے اکاؤنٹس میں منتقل نہیں کی گئی جبکہ اس سے قبل ہر ماہ کی 29یا 30 تاریخ کو بینکوں میں تنخواہیں بھیج دی جاتی تھیں۔ اسی طرح بعض محکموں کے پنشنرز کو بھی یکم دسمبر کوپنشن نہیں ملی ۔ملازمین کا کہنا ہے کہ اگر ان کے ڈیٹا میں کوئی کمی بیشی تھی تو انھیں بذریعہ میسیج یا لیٹر پہلے آگاہ کیا جا نا چاہئے تھا ،اسطرح تو ہمارے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو جا ئینگے ۔

