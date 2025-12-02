صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیاسی گولہ باری ،اپوزیشن پارلیمنٹ نہ چلنے دینے کااعلان بھول گئی

  • پاکستان
سیاسی گولہ باری ،اپوزیشن پارلیمنٹ نہ چلنے دینے کااعلان بھول گئی

جعلی کہتے اور مراعات بھی لیتے ،ایوان چھوڑدو،سپیکرکی تنقیدپرPTIقیادت سنتی رہی ہم اس جعلی پارلیمان پر بھی حملہ نہیں ہونے دینگے ،پی ٹی آئی ارکان کی روایتی تقاریر

اسلام آباد(سہیل خان)پی ٹی آئی کے پار لیمنٹ میں تضادات سے بھرے بیا نات مزید ابھر کر سامنے آگئے ،الزام تراشی پرسپیکر قومی اسمبلی کے ایوان چھوڑد و کے بین السطور بیان سے اپوزیشن میں کھلبلی مچ گئی،سسٹم کو جعلی قراردینے والے اس سے مراعا ت مالی فوائد بھی لے رہے ہیں ،سپیکر سردارایازصادق پھٹ پڑے ۔سیاسی گولہ باری پر پارہ ہائی ہوگیاَ اور پی ٹی آئی کو کھری کھری سنادیں۔ اپوزیشن دفاعی پوزیشن پر آگئی اور پارلیمنٹ نہ چلنے دینے کا اعلان بھول گئی۔ ایازصادق نے یہاں تک کہہ دیا کہ اسمبلی اگر جعلی ہے تو اس میں بیٹھے کیوں ہو،پی ٹی آئی قیادت بیرسٹرگوہرخان، عامرڈوگر،اسدقیصرخاموش نشستوں پر بیٹھے سنتے رہے ۔

ایوان میں وقفہ سوالات کے دوران عامرڈوگر کے سوالات کے جواب نہ آنے پر چیف وہیپ پی ٹی آئی نے اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا ہمیں کہا جاتا ہے کہ پار لیمنٹ کی کارروائی کا حصہ بنیں کیا اس پارلیمان میں بیٹھیں۔اگرچہ یہ جعلی اسمبلی ہے مگر ہم اس جعلی پارلیمان پر بھی حملہ نہیں ہونے دیں گے ، اجلاس میں بس روایتی تقاریرکے بعد پی ٹی آئی ارکان ایوان سے چلے گئے ۔سپیکر قومی اسمبلی کا متذکرہ بیان ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب پی ٹی آئی کی پارلیمانی قیادت ان سے حالیہ ملاقات میں سابق وزیراعظم عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کیلئے کردار اداکرنے کا مطالبہ کرچکی ہے جس میں کوئی پیش رفت نہ ہوسکی، سپیکر قومی اسمبلی سے اٖڈیالہ جیل کے باہر اپوزیشن ارکان سے انتظامیہ اور پنجاب پولیس کی بدسلوکی کا نوٹس لینے کی التجائیں کی جارہی ہیں، جعلی پارلیمان قراردیتے ہوئے پی ٹی آئی والے کارروائی میں بھی شریک ہیں یعنی جعلی بندوبست کے آئینی جوازکیلئے اپوزیشن مکمل شریک جرم ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

10 وارداتیں :شہری لاکھوں روپے ، قیمتی اشیاء سے محروم

1لاکھ لٹر جعلی دودھ تیار کرنیوالا سپلائر خیبرپختونخوا سے گرفتار

کاہنہ، سی سی ڈی سے مبینہ مقابلہ ، ایک ڈاکو ہلاک،2 فرار

پھالیہ:فائرنگ سے سپیشل پروٹیکشن یونٹ کا ملازم قتل

سیالکوٹ :3کلو گرام سے زائد منشیات برآمد، ملزم جیل روانہ

ایک شخص سے اسلحہ بر آمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak