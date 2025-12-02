سیاسی گولہ باری ،اپوزیشن پارلیمنٹ نہ چلنے دینے کااعلان بھول گئی
جعلی کہتے اور مراعات بھی لیتے ،ایوان چھوڑدو،سپیکرکی تنقیدپرPTIقیادت سنتی رہی ہم اس جعلی پارلیمان پر بھی حملہ نہیں ہونے دینگے ،پی ٹی آئی ارکان کی روایتی تقاریر
اسلام آباد(سہیل خان)پی ٹی آئی کے پار لیمنٹ میں تضادات سے بھرے بیا نات مزید ابھر کر سامنے آگئے ،الزام تراشی پرسپیکر قومی اسمبلی کے ایوان چھوڑد و کے بین السطور بیان سے اپوزیشن میں کھلبلی مچ گئی،سسٹم کو جعلی قراردینے والے اس سے مراعا ت مالی فوائد بھی لے رہے ہیں ،سپیکر سردارایازصادق پھٹ پڑے ۔سیاسی گولہ باری پر پارہ ہائی ہوگیاَ اور پی ٹی آئی کو کھری کھری سنادیں۔ اپوزیشن دفاعی پوزیشن پر آگئی اور پارلیمنٹ نہ چلنے دینے کا اعلان بھول گئی۔ ایازصادق نے یہاں تک کہہ دیا کہ اسمبلی اگر جعلی ہے تو اس میں بیٹھے کیوں ہو،پی ٹی آئی قیادت بیرسٹرگوہرخان، عامرڈوگر،اسدقیصرخاموش نشستوں پر بیٹھے سنتے رہے ۔
ایوان میں وقفہ سوالات کے دوران عامرڈوگر کے سوالات کے جواب نہ آنے پر چیف وہیپ پی ٹی آئی نے اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا ہمیں کہا جاتا ہے کہ پار لیمنٹ کی کارروائی کا حصہ بنیں کیا اس پارلیمان میں بیٹھیں۔اگرچہ یہ جعلی اسمبلی ہے مگر ہم اس جعلی پارلیمان پر بھی حملہ نہیں ہونے دیں گے ، اجلاس میں بس روایتی تقاریرکے بعد پی ٹی آئی ارکان ایوان سے چلے گئے ۔سپیکر قومی اسمبلی کا متذکرہ بیان ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب پی ٹی آئی کی پارلیمانی قیادت ان سے حالیہ ملاقات میں سابق وزیراعظم عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کیلئے کردار اداکرنے کا مطالبہ کرچکی ہے جس میں کوئی پیش رفت نہ ہوسکی، سپیکر قومی اسمبلی سے اٖڈیالہ جیل کے باہر اپوزیشن ارکان سے انتظامیہ اور پنجاب پولیس کی بدسلوکی کا نوٹس لینے کی التجائیں کی جارہی ہیں، جعلی پارلیمان قراردیتے ہوئے پی ٹی آئی والے کارروائی میں بھی شریک ہیں یعنی جعلی بندوبست کے آئینی جوازکیلئے اپوزیشن مکمل شریک جرم ہے ۔