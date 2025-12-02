حاضری کم، وقفہ نہ ملا:ایوان بالامیں اذان اورنماز کی ادائیگی
شور شرابا نہ نعرے ، ممبران نے عوامی مسائل پوائنٹ آف آرڈر پر پیش کیے
اسلام آباد (سید قیصر شاہ) ایوان بالا میں اپوزیشن ممبران کی حاضری معمول سے کم رہی جس کی وجہ سے اجلاس میں کوئی خاص شور شرابا یا نعرہ بازی نہیں ہوئی تاہم نماز مغرب کی اذان کے بعد فوری وقفہ نہ ہونے پر جے یو آئی کے سینیٹر مولانا عبد الواسع نے ایوان میں ہی اذان دی اور نماز پڑھنا شروع کر دی ۔اجلاس کے بعد جب ایجنڈا مکمل ہوا تو پی ٹی آئی کے کچھ ممبران ایوان میں آئے اور عون عباس نے پوائنٹ آف آرڈر کے ذریعے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرائے جانے کا مسئلہ ایوان میں بیان کیا۔ اس وقت حکومتی ممبران اور وزرا ایوان سے جا چکے تھے ۔ اپوزیشن نے اڈیالہ جیل کے باہر پیش آنے والے واقعات پر بھی آگاہی دی۔اجلاس کا ایجنڈا طویل تھا لیکن تقریباً بارہ بلز کمیٹیوں کو بھجوا دئیے گئے تاکہ وہ زیر بحث آ کر دوبارہ ایوان میں پیش کیے جائیں۔ اجلاس میں حکومتی اور اپوزیشن ممبران نے عوام کو درپیش مسائل بھی پوائنٹ آف آرڈر کے ذریعے ایوان میں پیش کیے ۔