پاکستان یورپی یونین بزنس فورم اپریل میں منعقد ہوگا
تیاریاں شروع ، 100سے زائد یورپی کمپنیاں شرکت کرینگی تجارت، سرمایہ کاری، سبز ٹیکنالوجیز میں نئی راہیں تلاش کی جا ئینگی
اسلام آباد (الماس حیدرنقوی) اگلے سال اپریل میں منعقدہونیوالے پاکستان یورپی یونین بزنس فورم کے انعقاد کیلئے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں جس میں 100سے زائد یورپی کمپنیاں شرکت کرینگی۔ رواں سال پاکستان اور بھارت کے درمیان معرکہ حق کی وجہ سے فورم کا انعقاد ملتوی ہو گیا تھا۔ بزنس فورم میں پورے براعظم سے سرکردہ پالیسی سازوں، تجارتی ماہرین اور کاروباری افراد کو بلایا جا ئیگا تاکہ پاکستان اور یورپی یونین تجارت، سرمایہ کاری، سبز ٹیکنالوجیز،ڈیجیٹل تبدیلی اور پائیدار ترقی میں نئی راہیں تلاش کر سکیں ۔ فورم دونوں اطراف سے سینئر حکومتی نمائندوں، یورپی یونین کے حکام، کاروباری رہنماؤں اور تجارتی ماہرین کو اکٹھا کرے گا۔ توقع ہے کہ اس تقریب میں پائیدار ترقی میں تعاون کی نئی راہیں سامنے آئیں گی۔ اپریل کے سیشن میں سیکٹر سے متعلق بات چیت، بزنس ٹو بزنس میٹنگز اور پالیسی مکالمے شامل ہوں گے ، سپلائی چین،صنعتی جدید کاری، برآمدی تنوع، موسمیاتی مالیات اوریورپی منڈیوں میں داخل ہونے میں چھوٹے اوردرمیانے درجے کے کاروباری اداروں کے کردار پر توجہ دی جائے گی۔