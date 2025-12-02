صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرفتار بیگناہ علما وکارکنوں کوفوری رہا کیا جائے :تنظیمات اہلسنت

  • پاکستان
وفاقی حکومت کوچاہیے اسلامی قوانین کے نفاذمیں رکاوٹوں کو دور کرے درود پڑھنے پر مقدمات کرنیوالے افسروں کیخلاف کارروائی کی جائے :اعلامیہ

لاہور(سیاسی نمائندہ)تنظیمات اہلسنت نے شرعی اعلامیہ میں پاکستان میں ہونیوالے خودکش حملوں کو حرام قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی ملک میں خودکش حملے حرام ہیں،البتہ وفاقی حکومت کوچاہیے اسلامی قوانین کے نفاذمیں رکاوٹوں کودورکرے ،طالبان کابھارت اوراسرائیل سے گٹھ جوڑپاکستان دشمنی اوراسلام مخالف عمل ہے ،اس کی شدیدمذمت کرتے ہیں،گرفتار اہلسنت کے بیگناہ علما وکارکنوں کوفوری رہا کیا جائے ۔تنظیمات اہلسنت سے وابستہ 500 سے زائد مفتیان کرام نے پیرزادہ محمدامین قادری کی زیرصدارت طویل مشاورتی اجلاس کے بعدجاری شرعی اعلامیہ میں مزید کہا ہے کہ لاہورہائیکورٹ راولپنڈی بینچ کاشواہدکے باوجودتوہین  رسالت،توہین قرآن اورتوہین مذہب کے (6)ملزموں کوبری کرنااوراسلام آباد ہائیکورٹ کاایسے (60)ملز موں کی اکٹھے ضمانت لیناتشویشناک ہے ۔آئی جی پنجاب درودوسلام پڑھنے پرگوجرہ اورگوجرانوالہ میں ایف آئی آر درج کرنے میں ملوث پولیس افسروں کے خلاف کارروائی کریں۔سابق وفاقی وزیرسید حامدسعیدکاظمی،سابق وفاقی وزیرپیرامین الحسنات شاہ، سابق ایم این اے وصدرملی یکجہتی کونسل ڈاکٹرابوالخیر محمد زبیر ،سابق ایم این اے میاں جلیل احمدشرقپوری،سابق صوبائی وزیرپیرزادہ نبی امین،سابق ایم پی اے سیدمحفوظ مشہدی،سابق ایم پی اے مولاناغیاث الدین،قائم مقام چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حسن رضا،چیئرمین پاکستان سنی تحریک انجینئرثروت اعجازقادری،صدرجمعیت علما پاکستان(نیازی)پیرسیدمعصوم حسین نقوی کی خصوصی ہدایت پر طویل مشاورتی اجلاس کے بعد شرعی اعلامیہ جاری کیا ۔

