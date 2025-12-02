پنجاب میں تمام اکاؤنٹس دفاتر کے سسٹم اپ گریڈ کرنیکا حکم
کمپیوٹرز میں ونڈو 10انسٹال ، ریم کم از کم 16جی بی ہونی چاہیے اپ گریڈیشن کیلئے ’’ سیپ‘‘20 دسمبرتک بند رکھا جا ئے ،اے جی پنجاب
اسلام آباد (ایس ایم زمان ) کنٹرولر جنرل اکاؤنٹس نے پنجاب کے تمام اضلاع کے اکاؤنٹس دفاتر کے کمپیوٹرائزڈ و ہارڈ ویئر سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کے احکامات جاری کر دئیے ، اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب نے اکاؤنٹس آفسز کو 15 دسمبر تک سسٹم اپ گریڈ کرنے کے احکامات د ئیے ہیں ۔کہا گیا سسٹم کی اپ گریڈیشن کیلئے 6 تا 20 دسمبر اکاؤنٹنگ سیپ (SAP) بند ر کھاجا ئے ، کمپیوٹرز میں ونڈو 10 انسٹال کی جائے ، پروسیسر انٹیل ،آئی کور 5 یا زیادہ کا ہونا چاہیے ، ریم کم از کم 16 جی بی ، کمپیوٹرز کی کم از کم سٹوریج 256 جی بی ،ایس ایس ڈی ہونی چاہئے ، سسٹم کو اپ گریڈ نہ کرنے کی صورت میں سرکاری مالی امور میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ۔