صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب میں تمام اکاؤنٹس دفاتر کے سسٹم اپ گریڈ کرنیکا حکم

  • پاکستان
پنجاب میں تمام اکاؤنٹس دفاتر کے سسٹم اپ گریڈ کرنیکا حکم

کمپیوٹرز میں ونڈو 10انسٹال ، ریم کم از کم 16جی بی ہونی چاہیے اپ گریڈیشن کیلئے ’’ سیپ‘‘20 دسمبرتک بند رکھا جا ئے ،اے جی پنجاب

اسلام آباد (ایس ایم زمان ) کنٹرولر جنرل اکاؤنٹس نے پنجاب کے تمام اضلاع کے اکاؤنٹس دفاتر کے کمپیوٹرائزڈ و ہارڈ ویئر سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کے احکامات جاری کر دئیے ، اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب نے اکاؤنٹس آفسز کو 15 دسمبر تک سسٹم اپ گریڈ کرنے کے احکامات د ئیے ہیں ۔کہا گیا سسٹم کی اپ گریڈیشن کیلئے 6 تا 20 دسمبر اکاؤنٹنگ سیپ (SAP) بند ر کھاجا ئے ، کمپیوٹرز میں ونڈو 10 انسٹال کی جائے ، پروسیسر انٹیل ،آئی کور 5 یا زیادہ کا ہونا چاہیے ، ریم کم از کم 16 جی بی ، کمپیوٹرز کی کم از کم سٹوریج 256 جی بی ،ایس ایس ڈی ہونی چاہئے ، سسٹم کو اپ گریڈ نہ کرنے کی صورت میں سرکاری مالی امور میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak