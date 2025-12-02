پاکستان سالانہ ساڑھے چار لاکھ افرادی قوت سعودیہ بھیج رہا
27لاکھ پاکستانی سعودیہ، 17لاکھ عرب امارات میں مقیم، اسمبلی وقفہ سوالات
اسلام آباد (نامہ نگار)قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ پاکستان سالانہ ساڑھے چار لاکھ پاکستانی ورک فورس سعودی عرب بھیج رہا ہے جو ملکی افرادی قوت کی مسلسل طلب ظاہر کرتاہے۔ وقفہ سوالات کے دوران پارلیمانی سیکرٹری زیب جعفر نے بتایا کہ سیرین ایئر اور ایئر سیال کی پروازیں ایئر کرافٹ کی غیر دستیابی کے سبب منسوخ ہوئیں جس پر سیرین ایئر کا آپریٹر سرٹیفکیٹ معطل کر دیا گیا۔
پی آئی اے ملک بھر میں بنیادی اور ثانوی اندرون ملک روٹس پر واحد فعال ایئرلائن ہے جو کل آپریشن کا تقریباً 40 فیصد انجام دیتی ہے۔ اس کے ساتھ گلگت، سکردو، تربت، گوادر اور سکھر سمیت دور دراز علاقوں تک باقاعدہ پروازیں برقرار ہیں۔وزارت داخلہ کے مطابق سال 2025 میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی کو 142272 شکایات موصول ہوئیں جن میں سے 26036 کی انکوائری کی گئی اور 1955 مقدمات درج ہوئے ۔ 31 ملزمان کو سزا اور 122 کو بری کیا گیا۔وزارت سمندر پار پاکستانیز کے مطابق 7لاکھ پاکستانی سعودی عرب ، 17لاکھ متحدہ عرب امارات اور بڑی تعداد میں قطر ، عمان ، بحرین اور ملائشیا میں مقیم ہیں ۔