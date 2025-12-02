صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک، افغان چپقلش خطرناک

صوابی(آئی این پی)اے این پی خیبرپختونخوا کے صدر میاں افتخار حسین نے کہا ہے کہ اگر پاکستان اور افغانستان کے مابین جاری چپقلش ثالثی ممالک قطر اور ترکی نے حل نہ کی تو خطے میں صورتحال خطرناک ہوسکتی ہے۔۔۔

تیسری عالمی جنگ چھڑنے تک بات چلی جائے گی ،سب سے زیادہ نقصان ہمارے پختونوں کا ہو گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے صوابی میں اے این پی رہنما سالار منیر شاہ کی وفات پر فاتحہ خوانی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کو عالمی دہشتگردوں اور بیرونی ممالک کے مفاد کی بجائے اپنے مفاد کی پالیسیاں بنانی چاہئے ،آر پار دہشتگردی کی نئی لہر، ٹارگٹ کلنگ ، بھتہ خوری غلط خارجہ پالیسی کا نتیجہ ہے ، سی پیک پر امریکا ناخوش ہے لیکن پاکستان امریکا کو خوش رکھتا اور تعاون کرتا ہے۔

