ضمانت درخواستوں پرریکارڈپیش کرنیکاحکم

لاہور(کورٹ رپورٹر)انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے 9 مئی کے تین مقدمات میں شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواستوں پر5دسمبر کو ہر صورت ریکارڈپیش کرنے کا حکم دے دیا۔

 پولیس کی جانب سے ایک بار پھر مقدمات کا ریکارڈ پیش نہ کیا گیا، وکیل شاہ محمود قریشی نے موقف اپنایا کہ ڈیڑھ سال سے ضمانت کی درخواستیں زیر سماعت ہیں،ہم دلائل مکمل کرچکے ہیں۔انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے کلمہ چوک پر کینٹینر اور گلبرگ میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمات کے جیل ٹرائل کی سماعت 2 دسمبر تک ملتوی کر دی۔

