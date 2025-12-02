روپیہ سستا ہوا تو مہنگائی بڑے گی
اسلام آباد(دنیا نیوز)چیئرمین اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈویلپمنٹ گوہر اعجاز نے روپے کی ڈی ویلیوایشن کی مخالفت کر دی، اپنے بیان میں گوہر اعجاز کا کہنا تھا کہ بعض عناصر ذاتی مفادات کے لیے روپے کی ڈی ویلیو ایشن کی سپورٹ کر رہے ہیں۔
پاکستان کو ڈی ویلیو ایشن کی نہیں استحکام کی ضرورت ہے ، روپے کی مزید ڈی ویلیوایشن سے مہنگائی کا طوفان آئے گا،اُنہوں نے کہا کہ پاکستان کا ریئل ایکسچینج ریٹ 104 ریکارڈ کیا گیا ہے ، ملکی کرنسی 278 سے 282 روپے فی ڈالر پر مستحکم ہوچکی ہے ، کرنسی کی ڈی ویلیوایشن سے امپورٹس میں ہنگامی اضافہ ہوگا، روپے کی بے قدری سے ملکی مسابقت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا،سابق نگران وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ کہ ریئل ایکسچینج ریٹ کے مطابق روپے کی بے قدری کی ضرورت نہیں ہے ، روپے کی بے قدری کی وجہ سے 92 فیصد معیشت متاثر ہوتی ہے ، پاکستان کی 50 فیصد آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے ،گوہر اعجاز نے کہا کہ روپے کی بے قدری کرکے غریب عوام پر مہنگائی کا مزید بوجھ نہ ڈالا جائے ،پاکستان کے مینوفیکچرنگ شعبہ کو 12 سے 14 سینٹ فی یونٹ پر بجلی فراہم کی جا رہی ہے، ہمسایہ ممالک میں بجلی 6 سے 8 سینٹ فی یونٹ پر بجلی مل رہی ہے۔