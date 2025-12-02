گورنر راج نہیں چاہتے
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے سیکرٹری جنرل نیئر حسین بخاری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی گورنر راج کے حق میں نہیں ،گورنر راج کیلئے آئین میں پیرامیٹرز واضح ہیں۔۔۔
پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات سرحد پار سے دراندازی کی وجہ سے ہو رہے ہیں ، صوبے کے امن و امان کے شدید خراب حالات پروزیراعلیٰ اور کابینہ کی توجہ نہیں، وزیراعلیٰ سہیل آفریدی آئینی ذمہ داری نبھائیں اوراڈیالہ ایجنڈا سے باز رہیں، بھاگو اڈیالہ بھاگو ایجنڈا بنا لیا گیا۔اپنے بیان میں نیئر حسین بخاری نے کہا کہ سزا یافتہ شخص سیاست کر سکتا ہے نہ پارٹی سربراہ بن سکتا ہے ،جیل مینوئل کے تحت قیدی سے رشتہ داروں سے ملاقات ہونی چاہیے۔