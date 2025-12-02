اسلام آباد کی ضلعی عدالتوں میں 24 دسمبرسے یکم جنوری تک موسم سرماکی تعطیلات کانیانوٹیفکیشن
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اسلام آباد ہائیکورٹ نے وفاقی دارالحکومت کی ضلعی عدالتوں میں موسم سرما کی تعطیلات کا نیا نوٹیفکیشن جاری کردیا۔
رجسٹرار محمد یار ولانہ کی جانب سے جاری نئے نوٹیفکیشن کے مطابق ضلعی عدالتوں(ایسٹ اور ویسٹ)میں اب 24 دسمبر2025 سے یکم جنوری 2026 تک تعطیلات ہونگی،اسلام آباد کی ضلعی عدالتیں2 جنوری 2026 کو دوبارہ کھلیں گی۔اس سے قبل یکم جنوری 2026 سے 8 جنوری 2026 تک تعطیلات کا نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا۔