وکیل کاقتل ،ملزموں کی گرفتاری تک پنجاب بارکونسل کی ہڑتال

  • پاکستان
لاہور(کورٹ رپورٹر )پنجاب بار کونسل نے وہاڑی میں وکیل کو قتل کرنیوالے ملزموں کی گرفتاری تک پنجاب کی ماتحت عدالتوں میں ہڑتال کا اعلان کردیا۔

 سیشن کورٹ کے داخلی اور خارجی دروازوں کو مکمل بند کردیا گیا،وکلاء نے عدالتی عملے ا ورسائلین کو احاطہ عدالت میں جانے سے روک دیا۔وائس چیئر مین پنجاب بارکونسل محمد اشفاق کہوٹ نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ اگر وہاڑی واقعہ کے ملزم گرفتار نہیں ہوتے تو کل 3 دسمبرسے پنجاب بھر کی ماتحت عدالتوں میں پولیس اہلکاروں کا داخلہ بند ہوگا۔چیئر مین ایگزیکٹو پنجاب بار کونسل ذبیح اللہ ناگرہ نے کہا کہ وہاڑی میں وکیل ذیشان کو پولیس نے قتل کیا اور جھنگ میں سابق صدر بار پر قاتلانہ حملہ ہوا،ملزموں کی گرفتاری تک ہڑتال رہے گی۔

