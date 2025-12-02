صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شوکت خانم ، نمل یونیورسٹی کے بینک اکاؤنٹس بحال کرنیکا حکم

  • پاکستان
شوکت خانم ، نمل یونیورسٹی کے بینک اکاؤنٹس بحال کرنیکا حکم

دہشت گردی کی دفعہ 7 اے ٹی اے خارج کرنے کی علیمہ کی درخواست مسترد میرا کلپ اے آئی کے ذریعے حکومت نے بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالا، علیمہ

 اسلام آباد، راولپنڈی ( اپنے نامہ نگار سے ، خبر نگار، مانیٹرنگ ڈیسک ، نیوز ایجنسیاں )راولپنڈی کی انسدادِ دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے پیر کے روز شوکت خانم میموریل ٹرسٹ اور میانوالی کی نمل یونیورسٹی کے بینک اکاؤنٹس بحال کرنے کے احکامات جاری کر دیئے ۔جج امجد شاہ نے عمران خان کی بہن علیمہ کی بینک اکاؤنٹس بحالی کی درخواست پر دلائل سنے ۔تھانہ صادق آباد کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت نے مقدمہ سے دہشت گردی کی دفعہ 7 اے ٹی اے خارج کرنے کی علیمہ خان کی درخواست مسترد کر دی۔عدالت نے فیصلے میں کہا کہ پولیس نے دہشت گردی دفعہ 7 اے ٹی اے درست لگائی، تھانہ صادق آباد میں 26 نومبر احتجاج مقدمہ کا انسداد دہشت گردی عدالت میں ٹرائل ہوگا۔

عدالت نے آئندہ تاریخ پر سرکاری گواہان کو طلب کرتے ہوئے مقدمے کی سماعت 4 دسمبر تک ملتوی کر دی۔وکیل صفائی فیصل ملک کا کہنا تھا کہ فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے ۔ میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خان کا کہنا تھا کہ مجھے انہوں نے جیل بھیجنا ہے ، یہ صرف راستہ ڈھونڈ رہے ہیں اور بلا وجہ جج کا ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے ، مجھے پانچ سال کی سزا لکھی ہوئی ہے جب مرضی دے دیں۔حکم آتا ٹرائل تیز کرو سزا دینی ہے تو ٹرائل تیز کر دیتے ہیں، آج عمران سے ملاقات نہیں کروائیں گے تو ہم بیٹھے رہیں گے ،بے شک گولیاں چلائیں۔ہمیں عدلیہ کے حالات پر ترس آتا ہے ، انہوں نے کہا کہ بھارت میں پاکستان سے زیادہ مسلمان ہیں اور وہاں بانی پی ٹی آئی کی بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے ، ہم نے ہندوستان کی حکومت سے بات نہیں کی، وہاں کے میڈیا سے بات کی۔ مودی کے ساتھ ہماری دوستی نہیں ہے ، ہمارا میڈیا ہمارے بھائی کی بات نہیں کرتا تو ہم کہاں بات کریں۔ میں نے کسی بھارتی چینل پر آپریشن سندور 2 کرنے کی بات نہیں کی، میرا کلپ اے آئی کے ذریعے حکومت نے بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ٹرمپ کا نیتن یاہو سے ٹیلیفونک رابطہ،وائٹ ہاؤس مدعو کر لیا

کیمرون :اپوزیشن کے اہم رہنما دوران حراست ہلاک

بنگلہ دیش:پلاٹس کی غیرقانونی الاٹمنٹ شیخ حسینہ ،بہن،بھانجی کو قید کی سزا

پاکستان کیخلاف بھارتی وزیردفاع کے بیان پر سکھوں کاکینیڈا میں مظاہرہ

عالمی سطح پر اسلحے کی فروخت میں 6 فیصد سے زائد اضافہ

انڈونیشیا، تھائی لینڈ،سری لنکا میں سیلاب ، ہلاکتیں 1100سے متجاوز،800سے زیادہ لاپتا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak