شوکت خانم ، نمل یونیورسٹی کے بینک اکاؤنٹس بحال کرنیکا حکم
دہشت گردی کی دفعہ 7 اے ٹی اے خارج کرنے کی علیمہ کی درخواست مسترد میرا کلپ اے آئی کے ذریعے حکومت نے بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالا، علیمہ
اسلام آباد، راولپنڈی ( اپنے نامہ نگار سے ، خبر نگار، مانیٹرنگ ڈیسک ، نیوز ایجنسیاں )راولپنڈی کی انسدادِ دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے پیر کے روز شوکت خانم میموریل ٹرسٹ اور میانوالی کی نمل یونیورسٹی کے بینک اکاؤنٹس بحال کرنے کے احکامات جاری کر دیئے ۔جج امجد شاہ نے عمران خان کی بہن علیمہ کی بینک اکاؤنٹس بحالی کی درخواست پر دلائل سنے ۔تھانہ صادق آباد کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت نے مقدمہ سے دہشت گردی کی دفعہ 7 اے ٹی اے خارج کرنے کی علیمہ خان کی درخواست مسترد کر دی۔عدالت نے فیصلے میں کہا کہ پولیس نے دہشت گردی دفعہ 7 اے ٹی اے درست لگائی، تھانہ صادق آباد میں 26 نومبر احتجاج مقدمہ کا انسداد دہشت گردی عدالت میں ٹرائل ہوگا۔
عدالت نے آئندہ تاریخ پر سرکاری گواہان کو طلب کرتے ہوئے مقدمے کی سماعت 4 دسمبر تک ملتوی کر دی۔وکیل صفائی فیصل ملک کا کہنا تھا کہ فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے ۔ میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خان کا کہنا تھا کہ مجھے انہوں نے جیل بھیجنا ہے ، یہ صرف راستہ ڈھونڈ رہے ہیں اور بلا وجہ جج کا ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے ، مجھے پانچ سال کی سزا لکھی ہوئی ہے جب مرضی دے دیں۔حکم آتا ٹرائل تیز کرو سزا دینی ہے تو ٹرائل تیز کر دیتے ہیں، آج عمران سے ملاقات نہیں کروائیں گے تو ہم بیٹھے رہیں گے ،بے شک گولیاں چلائیں۔ہمیں عدلیہ کے حالات پر ترس آتا ہے ، انہوں نے کہا کہ بھارت میں پاکستان سے زیادہ مسلمان ہیں اور وہاں بانی پی ٹی آئی کی بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے ، ہم نے ہندوستان کی حکومت سے بات نہیں کی، وہاں کے میڈیا سے بات کی۔ مودی کے ساتھ ہماری دوستی نہیں ہے ، ہمارا میڈیا ہمارے بھائی کی بات نہیں کرتا تو ہم کہاں بات کریں۔ میں نے کسی بھارتی چینل پر آپریشن سندور 2 کرنے کی بات نہیں کی، میرا کلپ اے آئی کے ذریعے حکومت نے بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالا۔