صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سولرسسٹم کی قیمت میں ڈیڑھ لاکھ روپے تک کمی ریکارڈ

  • پاکستان
سولرسسٹم کی قیمت میں ڈیڑھ لاکھ روپے تک کمی ریکارڈ

لاہور(آئی این پی)لاہور کی مارکیٹ میں سولر پینلز کی قیمتوں میں کمی ہونے لگی ۔پانچ سے پندرہ کلوواٹ تک سسٹم کی قیمت میں ڈیڑھ لاکھ روپے تک کی کمی ہو گئی۔

پانچ کلوواٹ سسٹم کی قیمت مارکیٹ میں پانچ لاکھ پچاس ہزار اورسات کلوواٹ سسٹم کی قیمت چھ لاکھ پچیس ہزارروپے مقررکی گئی ہے۔ دس کلوواٹ سسٹم کے لئے نواور بارہ کلوواٹ سسٹم کے لئے قیمت دس لاکھ پچاس ہزار روپے مقررکی گئی ہے ۔ پندرہ کلوواٹ سسٹم کے لئے تیرہ لاکھ روپے قیمت مقرر کی گئی ہے ۔مارکیٹ میں مذکورہ قیمتیں آن گرڈ سسٹم کے لئے مقرر کی گئی ہیں جبکہ ہائبرڈ سسٹم کے لئے صارفین کو بیٹریوں کی قیمت ادا کرنا ہو گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

اگر سکرپٹ اچھا نہ ہو تو شاہ رخ کو بھی کاسٹ نہیں کروں گا:سیفی حسن

ٹیلر سوئفٹ کی دنیا بھر میں بیچلوریٹ پارٹیوں کی تیاری

بھارت پاکستانی ڈراموں سے بھی خوفزدہ ہے :فرحان سعید

جنگ نے بھارتی فلمی فینٹسی کوبے نقاب کردیا:جمال شاہ

جیا بچن کا نواسی کو شادی نہ کرنے کا مشورہ

شادی کے صحیح وقت کیلئے 7سال انتظار کیا:ماورا حسین

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak