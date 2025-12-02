بلوچستان : سکیورٹی فورسز کا آپریشن ، 4 مبینہ دہشتگرد ہلاک
انٹیلی جنس کی بنیادپر ڈھاڈر نغاری میں دہشتگردٹھکانوں کیخلاف کارروائی کئی دہشتگردزخمی ہوئے ، آپریشن کے دوران متعدد کیمپ تباد کردئیے گئے
ڈیرہ مراد جمالی(این این آئی) بلوچستان کے شہر کھچی میں سکیورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران4مبینہ دہشت گرد ہلاک جبکہ متعدد کیمپ کو تباہ کردیا گیا۔ سیکورٹی فورسز کے ذرائع نے بتایا کہ کھچی کے علاقے ڈھاڈر نغاری میں سکیورٹی فورسز نے انٹیلی جنس کی رپورٹ پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف آپریشن کیا جس کے دوران 4دہشت گرد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوگئے سکیورٹی فورسز نے آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے متعدد کیمپ تباہ کردئیے ۔