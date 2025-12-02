پختونخوا حکومت نے این ایف سی ایوارڈ کیلئے ڈیٹا تیار کر لیا
صوبے کو7سالوں میں اے آئی پی اور اے ڈی پی کیلئے 557ارب کم ملے وفاق نے 700ارب دینے کا وعدہ کیا تھا ، جاری صرف 168ارب ہوسکے
پشاور (ذیشان کاکاخیل) خیبرپختونخوا حکومت نے این ایف سی ایوارڈ کے لیے اعداد و شمار مرتب کرنے کا عمل مکمل کر لیا۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق وفاق کی جانب سے ضم اضلاع کے لیے مختص فنڈز سے متعلق تمام ریکارڈ اکٹھا کر لیا گیا۔ دستاویزات میں انکشاف کیا گیا کہ خیبرپختونخوا کو اے آئی پی اور اے ڈی پی کے تحت گزشتہ چند برسوں میں مجموعی طور پر 557 ارب روپے کم فراہم کیے گئے ۔رپورٹ کے مطابق اے آئی پی کے تحت 531 ارب روپے اور اے ڈی پی کے تحت 26 ارب روپے کم موصول ہوئے۔
دستاویز میں بتایا گیا کہ اے آئی پی کے لیے گزشتہ سات سال کے دوران 700 ارب روپے جاری کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا، تاہم صوبے کو اس رقم کا صرف 24 فیصد ہی مل سکا۔وفاقی حکومت کی جانب سے وعدے کے مطابق 700 ارب روپے مختص کیے گئے تھے لیکن ان میں سے صرف 215 ارب روپے رکھے گئے اور گزشتہ سات سال کے دوران محض 168 ارب روپے ہی جاری ہو سکے ۔ یوں 2018-19 سے 2024-25 تک خیبرپختونخوا کو مجموعی طور پر 531 ارب روپے کم موصول ہوئے جس کے باعث صوبائی حکومت کو شدید مالی دباؤ اور ترقیاتی عمل میں رکاوٹوں کا سامنا ہے ۔