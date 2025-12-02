پختونخوا :سرکاری اداروں کے اطراف سیاسی اجتماعات پرپابندی
پشاور(دنیانیوز)پشاور ہائیکورٹ نے غیر قانونی اجتماعات سے متعلق فیصلہ جاری کردیا۔اپنے فیصلے میں ہائیکورٹ نے سرکاری اداروں کے اطراف میں سیاسی جلسے ،جلوس اور اجتماعات پر پابندی عائد کر دی۔۔۔
جب کہ تعلیمی اداروں، سرکاری مقامات یا پھر انتظامیہ اداروں کے احاطے میں سیاسی اجتماعات کی بھی اجازت نہیں ہے ۔عدالت کا فیصلہ میں کہنا تھا کہ سرکاری اداروں کے احاطے کے استعمال کی ذمہ داری متعلقہ افسران کی ہے ، سرکاری اداروں کے احاطوں کا سیاسی استعمال روکنا یقینی بنایا جائے ،فیصلے کے متن میں یہ بھی لکھا گیا کہ غیر متعلقہ اِجتماعات اداروں کا تقدس پامال کرتے ہیں، تعلیمی اور دیگر سرکاری ادارے کے ذمہ داران غیر متعلقہ اجتماعات روکنے کو یقینی بنا ئیں ، 5 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے جاری کردیا۔