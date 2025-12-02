ایل پی جی 7 روپے 39 پیسے فی کلو مہنگی ، اضافہ کا فوری اطلاق
نئی قیمت 208روپے 99پیسے کلو مقرر، اوگرا نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا
اسلام آباد(نامہ نگار)اوگرا نے ایل پی جی کی قیمت میں اضافہ کر دیا۔ اوگرا کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق ایل پی جی 7 روپے 39 پیسے فی کلو مہنگی کر دی گئی۔ ایل پی جی کا 11.8 کلو کا گھریلو سلنڈر 87 روپے 21 پیسے مہنگا ہو گیا۔ فی کلو ایل پی جی کی نئی قیمت 208روپے 99پیسے اور ایل پی جی کے گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت 2466روپے 10 پیسے مقرر ہوگئی ۔ نوٹی فکیشن میں کہا گیا کہ ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق فوری ہوگا۔