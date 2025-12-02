صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایل پی جی 7 روپے 39 پیسے فی کلو مہنگی ، اضافہ کا فوری اطلاق

  • پاکستان
ایل پی جی 7 روپے 39 پیسے فی کلو مہنگی ، اضافہ کا فوری اطلاق

نئی قیمت 208روپے 99پیسے کلو مقرر، اوگرا نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا

اسلام آباد(نامہ نگار)اوگرا نے ایل پی جی کی قیمت میں اضافہ کر دیا۔ اوگرا کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق ایل پی جی 7 روپے 39 پیسے فی کلو مہنگی کر دی گئی۔ ایل پی جی کا 11.8 کلو کا گھریلو سلنڈر 87 روپے 21 پیسے مہنگا ہو گیا۔ فی کلو ایل پی جی کی نئی قیمت 208روپے 99پیسے اور ایل پی جی کے گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت 2466روپے 10 پیسے مقرر ہوگئی ۔ نوٹی فکیشن میں کہا گیا کہ ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق فوری ہوگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

چاول کا پانی آپ کے لیے کتنا مفید ثابت ہوسکتا ہے

گوندھے ہوئے آٹے کو فریج میں رکھنا نقصان دہ قرار

وزیر اعظم نیوزی لینڈ نے جلیبیاں بنا کر سب کو حیران کردیا

باڈی اگر فِٹ ہو تو دماغ بھی ’’جوان ‘‘ رہتا ہے

دنیا کے 10گندے ترین شہروں میں سب سے اوپر کون

اے آئی کی مدد سے شیروں کے دھاڑنے کا نیا انداز دریافت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak