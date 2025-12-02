سی ڈی اے سیکٹر C16بلٹ اپ پراپرٹی ایوارڈ میں بڑے مالیاتی سکینڈل کا انکشاف
ایف آئی اے انکوائری میں 580غیر مقامی افراد کی نشاندہی ، ریونیو حکام نے سپارکو پن لوکیشن نظرانداز کی ڈیڑھ ارب کے پلاٹ 15لاکھ میں بیچنے کی مبینہ کوشش کی گئی،سی ڈی اے نے تاحال کارروائی نہیں کی :رپورٹ
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی ترقیاتی ادارے (سی ڈی اے ) میں ایک اور بڑا مالیاتی اسکینڈل سامنے آیا ہے جس میں محکمہ مال کے ریونیو افسران پر الزام ہے کہ انہوں نے ذاتی مفاد کے لیے سپارکو کی پن لوکیشن کو نظر انداز کرتے ہوئے سیکٹر سی-16 میں غیر قانونی طور پر پلاٹوں کی الاٹمنٹ کی۔ ایف آئی اے کے کارپوریٹ کرائم ونگ نے حال ہی میں سی ڈی اے کی جانب سے سیکٹر سی-16 میں گھروں کے ایوارڈ میں مبینہ بے ضابطگیوں کا نوٹس لے لیا ہے۔ ابتدائی انکوائری کے مطابق سی ڈی اے حکام نے سیکٹر سی-16 کے بی یو پی ایوارڈ میں 1069 افراد کو پانچ مرلے کے پلاٹوں کا حق دار قرار دیا تھا۔
ان میں سے 580 افراد ایسے ہیں جن کے کوائف کے جائزے سے معلوم ہوا کہ وہ غیر مقامی ہیں اور متعلقہ حویلیوں سے کسی قسم کا تعلق ثابت نہیں ہوتا۔ اس سے قبل بھی ڈھوک بابا اشرف کے ایوارڈ میں 100 سے زائد غیر مقامی افراد کو خلاف ضابطہ شامل کیے جانے کا معاملہ سامنے آچکا ہے ۔رپورٹ کے مطابق سی ڈی اے نے سپارکو کی امیجنگ سروسز استعمال کرنے کے باوجود ریونیو حکام نے پن لوکیشن کو نظر انداز کیا اور غیر متعلقہ افراد کو فہرست میں شامل کر کے تقریباً ڈیڑھ ارب روپے مالیت کے پلاٹوں کی الاٹمنٹ کی۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ سی ڈی اے کے ریونیو شعبہ کے افسران نے یہ پلاٹ تقریباً 15 لاکھ روپے میں فروخت کرنے کی مبینہ کوشش بھی کی۔ اس اسکینڈل کے باوجود سی ڈی اے کے اعلیٰ حکام کی جانب سے تاحال کوئی واضح کارروائی سامنے نہیں آئی۔
اطلاعات کے مطابق ریونیو شعبے کے اہلکار اور افسران اب بھی سیکٹر ڈی-13 سمیت دیگر لینڈ شیئرنگ سیکٹرز میں متاثرین سے خریداری کر رہے ہیں، جس سے بدعنوانی کے مزید پھیلنے کا خدشہ ہے ۔شہریوں اور متاثرین نے سی ڈی اے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ بدعنوانی کے اس سلسلے کا فوری نوٹس لیا جائے اور ملوث افسران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ ادارے کی ساکھ بحال ہو سکے اور عوامی مفاد کا تحفظ ممکن ہو۔ ایف آئی اے کی انکوائری مکمل ہونے پر مزید حقائق سامنے آنے کی توقع ہے جس کے بعد ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔