صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی ڈی اے سیکٹر C16بلٹ اپ پراپرٹی ایوارڈ میں بڑے مالیاتی سکینڈل کا انکشاف

  • پاکستان
سی ڈی اے سیکٹر C16بلٹ اپ پراپرٹی ایوارڈ میں بڑے مالیاتی سکینڈل کا انکشاف

ایف آئی اے انکوائری میں 580غیر مقامی افراد کی نشاندہی ، ریونیو حکام نے سپارکو پن لوکیشن نظرانداز کی ڈیڑھ ارب کے پلاٹ 15لاکھ میں بیچنے کی مبینہ کوشش کی گئی،سی ڈی اے نے تاحال کارروائی نہیں کی :رپورٹ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی ترقیاتی ادارے (سی ڈی اے ) میں ایک اور بڑا مالیاتی اسکینڈل سامنے آیا ہے جس میں محکمہ مال کے ریونیو افسران پر الزام ہے کہ انہوں نے ذاتی مفاد کے لیے سپارکو کی پن لوکیشن کو نظر انداز کرتے ہوئے سیکٹر سی-16 میں غیر قانونی طور پر پلاٹوں کی الاٹمنٹ کی۔ ایف آئی اے کے کارپوریٹ کرائم ونگ نے حال ہی میں سی ڈی اے کی جانب سے سیکٹر سی-16 میں گھروں کے ایوارڈ میں مبینہ بے ضابطگیوں کا نوٹس لے لیا ہے۔ ابتدائی انکوائری کے مطابق سی ڈی اے حکام نے سیکٹر سی-16 کے بی یو پی ایوارڈ میں 1069 افراد کو پانچ مرلے کے پلاٹوں کا حق دار قرار دیا تھا۔

ان میں سے 580 افراد ایسے ہیں جن کے کوائف کے جائزے سے معلوم ہوا کہ وہ غیر مقامی ہیں اور متعلقہ حویلیوں سے کسی قسم کا تعلق ثابت نہیں ہوتا۔ اس سے قبل بھی ڈھوک بابا اشرف کے ایوارڈ میں 100 سے زائد غیر مقامی افراد کو خلاف ضابطہ شامل کیے جانے کا معاملہ سامنے آچکا ہے ۔رپورٹ کے مطابق سی ڈی اے نے سپارکو کی امیجنگ سروسز استعمال کرنے کے باوجود ریونیو حکام نے پن لوکیشن کو نظر انداز کیا اور غیر متعلقہ افراد کو فہرست میں شامل کر کے تقریباً ڈیڑھ ارب روپے مالیت کے پلاٹوں کی الاٹمنٹ کی۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ سی ڈی اے کے ریونیو شعبہ کے افسران نے یہ پلاٹ تقریباً 15 لاکھ روپے میں فروخت کرنے کی مبینہ کوشش بھی کی۔ اس اسکینڈل کے باوجود سی ڈی اے کے اعلیٰ حکام کی جانب سے تاحال کوئی واضح کارروائی سامنے نہیں آئی۔

اطلاعات کے مطابق ریونیو شعبے کے اہلکار اور افسران اب بھی سیکٹر ڈی-13 سمیت دیگر لینڈ شیئرنگ سیکٹرز میں متاثرین سے خریداری کر رہے ہیں، جس سے بدعنوانی کے مزید پھیلنے کا خدشہ ہے ۔شہریوں اور متاثرین نے سی ڈی اے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ بدعنوانی کے اس سلسلے کا فوری نوٹس لیا جائے اور ملوث افسران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ ادارے کی ساکھ بحال ہو سکے اور عوامی مفاد کا تحفظ ممکن ہو۔ ایف آئی اے کی انکوائری مکمل ہونے پر مزید حقائق سامنے آنے کی توقع ہے جس کے بعد ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ٹرمپ کا نیتن یاہو سے ٹیلیفونک رابطہ،وائٹ ہاؤس مدعو کر لیا

کیمرون :اپوزیشن کے اہم رہنما دوران حراست ہلاک

بنگلہ دیش:پلاٹس کی غیرقانونی الاٹمنٹ شیخ حسینہ ،بہن،بھانجی کو قید کی سزا

پاکستان کیخلاف بھارتی وزیردفاع کے بیان پر سکھوں کاکینیڈا میں مظاہرہ

عالمی سطح پر اسلحے کی فروخت میں 6 فیصد سے زائد اضافہ

انڈونیشیا، تھائی لینڈ،سری لنکا میں سیلاب ، ہلاکتیں 1100سے متجاوز،800سے زیادہ لاپتا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak