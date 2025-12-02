صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تلہ گنگ سے افغان دہشتگرد گرفتار، نئے لڑکے تلاش کرنے پنجاب آیا تھا : اعترافی بیان

  • پاکستان
تلہ گنگ سے افغان دہشتگرد گرفتار، نئے لڑکے تلاش کرنے پنجاب آیا تھا : اعترافی بیان

10 سال پہلے لکی مروت آیا پھرسرہ درگاہ گیا جہاں طالبان کمانڈر ارمانی نے جہاد کی دعوت دی مجھے اور فاروق کو تاجوڑی میں فوجی قلعے پر فدائی حملہ کرنے کیلئے ریکی کرا ئی گئی مگر موقع نہ مل سکا ارمانی کو 5 بندے دئیے ، فی کس 10 ہزار ملا ،ستمبر میں مزید حمایتی تلا ش کرنے پنجاب گیا ، دہشتگرد قاسم

اسلام آباد (دنیا نیوز)پاکستان میں افغان شہریوں کی جانب سے دہشت گردی پھیلانے کا منظم نیٹ ورک بے نقاب ہوگیا، تلہ گنگ سے افغان شہری کی گرفتاری اور اعترافی بیان نے افغان دہشت گرد نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا۔تلہ گنگ سے گرفتار افغان دہشت گرد نے کہا میرا نام قاسم عرف حسن ہے اور میرے والد کا نام لعل خان ہے، میری قوم دلوذی اور میں افغانستان گردیزولایت کا رہنے والا ہوں، 10 سال پہلے فیملی سمیت افغانستان سے لکی مروت پاکستان میں آیا ، ہم یہاں پلے بڑھے، رزق کمایا اور یہاں کے لوگوں سے بہت پیار ملا۔گرفتار دہشت گرد نے انکشاف کیا کہ سرہ در گاہ میں میری 2025 میں طالبان کمانڈر ارمانی سے ہوئی جس نے مجھے جہاد کی دعوت دی اور میں شامل ہو گیا، پہلی دفعہ میں نے تنظیم میں 20 دن گزارے اور کمانڈر ارمانی نے مجھے فدائی حملے کرنے کا کہا۔

ارمانی نے مجھے اور فاروق نامی ساتھی کو تاجوڑی میں فوجی قلعے پر فدائی حملہ کرنے کی غرض سے ریکی کروائی لیکن مناسب موقع نہ ملنے پر ہم فوجی قلعے پر فدائی حملہ نہیں کر سکے ۔دہشت گرد قاسم عرف حسن نے بتایا کہ تنظیم میں کمانڈر ارمانی نے مجھے نئے لوگ تلاش کرنے کے لیے کہا، میں نے 5 بندے کمانڈر ارمانی کے حوالے کیے ، مجھے فی بندہ 10 ہزار روپے ملے ۔ ستمبر میں میں کمانڈر ارمانی کے مشورے پر پنجاب چلا گیا، پنجاب جانے کا مقصدنئے لڑکے تلاش کرنا اور تنظیم میں شامل کرنا تھا، پنجاب میں کچھ دن گزارنے کے بعد مجھے پولیس نے گرفتار کر لیا۔ گرفتار دہشت گرد کی اعترافی ویڈیو پاکستان میں دہشت گردی کیلئے افغان سرزمین کے استعمال کا واضح ثبوت ہے ۔ پاکستان پہلے بھی دنیا کے سامنے دہشت گرد ی میں افغان سرزمین کے استعمال کے متعدد ناقابل تردید شواہد پیش کر چکا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج ، زبردست تیزی، ایک لاکھ 68ہزار کی حد بحال

ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا 2700روپے مہنگا

مرکنٹائل ایکسچینج میں 23ارب کے 27487سودے

یورپی یونین کے جی ایس پی پلس مانیٹرنگ مشن کی فیڈریشن آمد

بچے کی ہلاکت پرتاجربرادری کا اظہار افسوس،ذمہ داروں کوسزا دینے کا مطالبہ

نومبرمیں پیاز،چکن، انڈے مہنگے ،ٹماٹرسستا ہوا، ادارہ شماریات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak