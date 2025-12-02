صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لکی مروت : پولیس کی گاڑی پر خودکش حملہ، ایک اہلکار شہید، مقابلے میں دہشتگرد ہلاک

  • پاکستان
لکی مروت : پولیس کی گاڑی پر خودکش حملہ، ایک اہلکار شہید، مقابلے میں دہشتگرد ہلاک

دو حملہ آور سڑک کنارے کھڑے تھے ،پولیس کی گاڑی نزدیک آنے پر ایک بھاگ گیا ، دوسرے نے خود کو اڑا لیا حملے کے بعد پولیس کا عوام کے ساتھ مل کر سرچ آپریشن، سرائے نورنگ میں ایک دہشتگرد فائرنگ سے مارا گیا

لکی مروت(دنیا نیوز)لکی مروت میں پولیس کی گاڑی پر خودکش حملہ کر دیا گیا، ایک پولیس اہلکار شہید جبکہ 5 زخمی ہو گئے ، سرچ آپریشن میں ایک دہشت گرد مارا گیا۔پولیس کے مطابق پولیس کی گاڑی پر حملے میں ایک خودکش حملہ آور ہلاک ہو گیا جبکہ دوسرا بھاگ گیا، دھماکے میں زخمی اہلکاروں کو ہسپتال منتقل کر دیا ہے ، واقعہ تھانہ تجوڑی کی حدود میں کٹو خیل اڈا کے قریب پیش آیا۔بتایا گیا ہے کہ دونوں حملہ آور ایک سڑک کے کنارے کھڑے تھے ، پولیس کی گاڑی نزدیک آنے پر ایک حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا جبکہ دوسرا حملہ آور فرار ہو گیا۔

پولیس کی گاڑی پر خودکش حملے کے بعد پولیس پارٹی نے عوام کے ساتھ مل کر فوری کلیئرنس آپریشن شروع کر دیا، سرائے نورنگ کے علاقے میں ایک شدت پسند سے سامنا ہوا جسے فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک کر دیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیں گے ، معصوم اور نہتے شہریوں کی جان و مال کے دشمن دہشتگردوں کے مکمل سدباب کے لیے حکومت پر عزم ہے ۔ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا کہ پولیس اہلکاروں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، صوبائی حکومت پولیس کے ساتھ کھڑی ہے ، امن و امان قائم رکھنا حکومت کی اولین ترجیح ہے ، اس قسم کے بزدلانہ حملے ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے ۔گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ خیبرپختونخوا پولیس دہشتگردوں کا بہادری سے مقابلہ کر رہی ہے ، ایسے بزدلانہ حملے دہشتگردی کیخلاف پولیس کا عزم کمزور نہیں کر سکتے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ٹرمپ کا نیتن یاہو سے ٹیلیفونک رابطہ،وائٹ ہاؤس مدعو کر لیا

کیمرون :اپوزیشن کے اہم رہنما دوران حراست ہلاک

بنگلہ دیش:پلاٹس کی غیرقانونی الاٹمنٹ شیخ حسینہ ،بہن،بھانجی کو قید کی سزا

پاکستان کیخلاف بھارتی وزیردفاع کے بیان پر سکھوں کاکینیڈا میں مظاہرہ

عالمی سطح پر اسلحے کی فروخت میں 6 فیصد سے زائد اضافہ

انڈونیشیا، تھائی لینڈ،سری لنکا میں سیلاب ، ہلاکتیں 1100سے متجاوز،800سے زیادہ لاپتا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak