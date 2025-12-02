لکی مروت : پولیس کی گاڑی پر خودکش حملہ، ایک اہلکار شہید، مقابلے میں دہشتگرد ہلاک
دو حملہ آور سڑک کنارے کھڑے تھے ،پولیس کی گاڑی نزدیک آنے پر ایک بھاگ گیا ، دوسرے نے خود کو اڑا لیا حملے کے بعد پولیس کا عوام کے ساتھ مل کر سرچ آپریشن، سرائے نورنگ میں ایک دہشتگرد فائرنگ سے مارا گیا
لکی مروت(دنیا نیوز)لکی مروت میں پولیس کی گاڑی پر خودکش حملہ کر دیا گیا، ایک پولیس اہلکار شہید جبکہ 5 زخمی ہو گئے ، سرچ آپریشن میں ایک دہشت گرد مارا گیا۔پولیس کے مطابق پولیس کی گاڑی پر حملے میں ایک خودکش حملہ آور ہلاک ہو گیا جبکہ دوسرا بھاگ گیا، دھماکے میں زخمی اہلکاروں کو ہسپتال منتقل کر دیا ہے ، واقعہ تھانہ تجوڑی کی حدود میں کٹو خیل اڈا کے قریب پیش آیا۔بتایا گیا ہے کہ دونوں حملہ آور ایک سڑک کے کنارے کھڑے تھے ، پولیس کی گاڑی نزدیک آنے پر ایک حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا جبکہ دوسرا حملہ آور فرار ہو گیا۔
پولیس کی گاڑی پر خودکش حملے کے بعد پولیس پارٹی نے عوام کے ساتھ مل کر فوری کلیئرنس آپریشن شروع کر دیا، سرائے نورنگ کے علاقے میں ایک شدت پسند سے سامنا ہوا جسے فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک کر دیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیں گے ، معصوم اور نہتے شہریوں کی جان و مال کے دشمن دہشتگردوں کے مکمل سدباب کے لیے حکومت پر عزم ہے ۔ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا کہ پولیس اہلکاروں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، صوبائی حکومت پولیس کے ساتھ کھڑی ہے ، امن و امان قائم رکھنا حکومت کی اولین ترجیح ہے ، اس قسم کے بزدلانہ حملے ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے ۔گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ خیبرپختونخوا پولیس دہشتگردوں کا بہادری سے مقابلہ کر رہی ہے ، ایسے بزدلانہ حملے دہشتگردی کیخلاف پولیس کا عزم کمزور نہیں کر سکتے ۔