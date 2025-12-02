صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سینیٹ:گرفتار اور زیر تفتیش افراد کے حقوق کا بل منظور

  • پاکستان
سینیٹ:گرفتار اور زیر تفتیش افراد کے حقوق کا بل منظور

مہلک حادثات ترمیمی بل 2024بھی منظور ،10بل متعلقہ کمیٹیوں کو ارسال آئی ایم ایف رپورٹ میں اداروں کی اصلاحات کیلئے سفارشات آئیں:وزیرخزانہ

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )سینیٹ نے گرفتار ، تحویل میں لئے گئے یا حراست میں زیر تفتیش افراد کے حقوق کا بل 2020 اورمہلک حادثات ترمیمی بل 2024 منظور کرنے سمیت 10 بلز متعلقہ کمیٹیوں کو بھجوا دئیے ، عربی زبان کو لازمی قرار دئیے جانے کی قرار داد کو موخر کردیاگیاجبکہ رواں سال سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کے لئے مناسب ریلیف پیکجز اور معاوضہ فراہم کرنے کی قرارد اد منظور کر لی گی۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کی۔سینیٹر فاروق نائیک نے بل پیش کیا کہ اگر کوئی جیل میں ہو تو اسے گھر کا کھانا، دوائیاں دی جائیں ، اِن سب کیلئے پہلے عدالت سے رجوع کرنا پڑتا ہے اور یہ عدالت کی صوابدید ہے ۔

ملزم پر جرم ثابت ہونے سے پہلے اِس کے حقوق ہیں ۔ارکان سینیٹ نے تحویل میں لئے گئے یا حراست میں زیر تفتیش افراد کے حقوق کا بل 2020 بل متفقہ طور پر منظور کرلیا۔مہلک حادثات ترمیمی بل 2024منظور کرنے سمیت 10 بلز متعلقہ کمیٹیوں کو بھجوا ئے گئے ۔ اجلاس میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آئی ایم ایف کی رپورٹ کے حوالے سے کہا کہ یہ7عناصر پرمشتمل ایک تکنیکی رپورٹ ہے ، جس میں اداروں کی اصلاحات سے متعلق سفارشات ہیں۔ اس رپورٹ میں ایسا کچھ نہیں کہ جس پر ہم کام نہ کررہے ہوں، آئی ایم ایف کی طرف سے 15 سفارشات آئی ہیں اور یہ سفارشات ہماری ادارہ جاتی اصلاحات کے ایجنڈا میں شامل ہیں،بیس ممالک میں ایسی رپورٹس آئی ہیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ٹرمپ کا نیتن یاہو سے ٹیلیفونک رابطہ،وائٹ ہاؤس مدعو کر لیا

کیمرون :اپوزیشن کے اہم رہنما دوران حراست ہلاک

بنگلہ دیش:پلاٹس کی غیرقانونی الاٹمنٹ شیخ حسینہ ،بہن،بھانجی کو قید کی سزا

پاکستان کیخلاف بھارتی وزیردفاع کے بیان پر سکھوں کاکینیڈا میں مظاہرہ

عالمی سطح پر اسلحے کی فروخت میں 6 فیصد سے زائد اضافہ

انڈونیشیا، تھائی لینڈ،سری لنکا میں سیلاب ، ہلاکتیں 1100سے متجاوز،800سے زیادہ لاپتا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak